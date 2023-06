VIDEO: una violenta mujer arrastra del cabello a otra, se va encima de una mamá con un bebé y agrede a todos

Una mujer guardó la razón para agredir a cual persona se topara frente a ella tanto en el parque como en los alrededores del parque de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. La agresora afroamericana fue captada desde el momento cuando atacó a una mujer que estaba sentada en el parque en compañía de otras personas que disfrutaban una tarde de domingo de descanso.

Eran alrededor de las 4:00 de la tarde (hora local) cuando la mujer enojada apareció en Tompkins Square Park y al ver su actitud retadora con las personas comenzaron a grabarla hasta que llegó con dos mujeres que estaban sentadas en las áreas verdes. De pronto la agresora toma con sus dos manos el cabello a la mujer y la arrastró por el suelo.

Lejos de detener su actitud agresiva, la mujer va en dirección donde hay una mamá que carga a su bebé. Al ver la acción la gente que ya estaba alerta por lo que pudiera hacer la agresora, vio cómo la afroamericana amagó con golpear a la mamá y a su hijo, lo que hizo que las personas acudieran a defenderla y le gritaran, por ello la agresora desistió.

La mamá y su bebé estuvieron a punto de ser atacadas. Foto: Captura de pantalla

La atacante fue grabada durante bastante tiempo mientras recorría el parque y acosaba a los paseantes de manera indiscriminada sin que hubiera algún policía presente. Cuando llegó a un negocio de comida tomó una mesa y la tiró haciendo un gran escándalo, pero aún así continuaba realizando estragos.

Aún arrestada la mujer siguió con sus agresiones

Al llegar a otro restaurante la mujer tomó parte de los utensilios para arrojarlos al piso haciendo un gran alboroto al romper la cristalería. Los momentos de tensión creció hasta que finalmente la agresora fue detenida por tres oficiales de policía que la llevaron escoltada a una ambulancia para que la atendieran.

La mujer fue llevada a una hospital. Foto: Captura de pantalla

Una vez que fue capturada, un transeúnte se acercó a los policías a quienes les dijo: “No es necesario que la dejen salir, no más. No andas golpeando a personas extrañas en la calle, como siete personas, tirando de sus cabellos, arrastrándolos a todas partes”, dijo. En respuesta, la mujer afroamericana mencionó:

“Nadie murió, nadie”.

Durante su trayecto a la patrulla mientras estaba esposada y era escoltada por dos hombres y una mujer policía, la mujer afroamericana escupió a una persona que iba caminando por la escena del arresto donde finalmente llegaron a la ambulancia donde fue atendido por los uniformados y los servicios de emergencias.

La agresora fue trasladada al Hospital Bellevue para una evaluación médica después de que varias personas llamaron al número de emergencias 911, aunque hasta la llegada de los uniformados la mujer agredió a los habitantes de Manhattan en total impunidad, indicó la policía.

RMG