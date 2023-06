Revelan aterrador abuso sexual dentro de una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo

Un policía se dio a la tarea de dar con "el bromista telefónico" que engañaba a los trabajadores de McDonald's para tener juegos sexuales enfermizos, finalmente las autoridades revelaron lo que este maníaco obligaba a hacer y dejó a toda una población atónita. La víctima fue una colaboradora del establecimiento aún adolescente, la cual fue obligada a desnudarse, bailar desnuda e incluso realizar un acto sexual perturbador, todo por orden de "su jefa". La chica fue identificada como Louise Ogborn, de 18 años, estaba llegando al final de su turno en la sucursal de Mount Washington en Kentucky —ubicada al sureste de Estados Unidos— cuando de pronto, la gerente Donna Summers la llamó a la oficina.

El detective encargado de llevar ante la justicia a este sujeto no descansó hasta verlo tras las rejas. FOTO: Especial

La gerente había recibido una llamada telefónica de un supuesto oficial de policía que investigaba a "un ladrón" que había robado el bolso de un cliente. Ella creía que la descripción que él le dio, pues coincidía con la tímida joven de 18 años que asistía a la iglesia. Siguiendo las instrucciones del supuesto elemento de seguridad, tomó las llaves del auto y el teléfono de Louise Ogborn, esto antes de encerrarla en la oficina y someter a la empleada a humillaciones y abusos. Durante tres horas, Donna Summers hizo todo lo que el "Oficial Scott" le dijo, incluso cuando sus demandas se volvieron aún más extrañas y retorcidas.

El hombre apodado "strip search caller" que al español podríamos traducir como "llamador de cacheo" en realidad era un sujeto que estafaba a casi un centenar de gerentes de dicho establecimiento por todo Estados Unidos. Se cree que sus víctimas superan a los 70 encargados de McDonald's los cuales no cuestionaron sus extraños pedidos, esto porque se acostumbraba siempre respetar a la autoridad. Ahora, el documental sobre crímenes reales Pervert: Hunting the Strip Search Caller —en español Pervertido: La caza de la llamada "Registro al desnudo"— profundiza en el impactante caso, en el que víctimas inocentes fueron despojadas de sus ropas y forzadas a viles juegos sexuales.

El programa siguió de cerca los increíbles esfuerzos del ahora detective Victor Flaherty para atrapar al culpable, una cacería humana que lo ve viajar miles de kilómetros hasta la ciudad de Panamá en Florida. Gracias a la recopilación de The Sun, el policía enfatizó que:

La entonces adolescente tenía mucho miedo de perder su trabajo, y hasta que el sujeto no pidió describir su cuerpo, no detuvo la agresión en su contra. FOTO: Especial

El evento traumático ocurrió en el 2004 en la entidad de Kentucky y lo más grave —pero a la ves contundente para dar con el culpable— fue que quedó grabado en un circuito cerrado de televisión (CCTV) de la oficina del restaurante. Las horribles imágenes fueron compartidas en la serie documental que actualmente se está transmitiendo en los canales estadounidenses. Como se ve en el filme, a medida que el establecimiento comienza a estar ocupado, la persona que llama le indica a Donna —la gerente— que busque a alguien en quien confíe para continuar con la "investigación". Ella llama a su prometido Walter Jr. Nix, quien igualmente obedece las instrucciones del "Oficial Scott", que incluyen ordenar a Louise que se siente en su regazo y lo bese.

Luego, se le dice horriblemente a la adolescente que le muestre sus genitales al sujeto para demostrar que no está escondiendo el dinero allí. Louise, visiblemente llorosa, obedece durante toda la tortura y se muestra limpiándose los ojos. También se revela que, a medida que aumentaban las demandas de la persona que llamaba, se le ordenó practicarle sexo oral a Walter Jr. Nix, para evitar ser "castigada". Cuando se reflexionó sobre por qué estaba de acuerdo con los juegos escalofriantes, la adolescente explicó que estaba aterrorizada de perder su trabajo y que la habían educado para obedecer a los adultos.

"Mis padres me enseñaron cuando un adulto te dice que hagas algo, eso es lo que haces. No discutes, escuchas. Cada vez que Donna entraba en la habitación, le suplicaba: 'Sácame de aquí. No hice nada'. Mi alma abandonó mi cuerpo y me quedé entumecida. Tenía miedo por mi vida.”, detalló en llanto la joven que en ese entonces solo tenía 18 años.