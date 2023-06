EU ha recuperado “pilotos muertos” de OVNIs y varios países ya preparan armas con tecnología “no humana”

La denuncia sobre extraterrestres al Congreso que hizo David Charles Grusch, ex combatiente condecorado en Afganistán y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) sigue causando conmoción, ahora tras revelarse que el Ejército de Estados Unidos ha recuperado los cuerpos de “pilotos muertos” que viajaban a bordo de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs).

Asimismo, el ex castrense afirmó que tanto su país como algunas otras naciones están involucradas en una carrera armamentista de alto secreto para llevar a cabo la construcción de dispositivos de “ingeniería inversa” basada en la tecnología extraterrestre. Grusch de 36 años de edad, sumó nueva información que por muchos años fue clasificada, por lo que además de las naves de “origen no humano” ahora figuran los posibles aliens, declaró para NewsNation:

“Naturalmente, cuando recuperas algo que ha aterrizado o se ha estrellado. A veces te encuentras con pilotos muertos y lo creas o no, aunque suene fantástico, es verdad”: Grusch.

Durante su estadía en la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) del Pentágono, David Charles Grusch se encargó de investigar los OVNIs y desde entonces se ha reorganizado en la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), para incluir investigaciones de objetos que “operan bajo el agua”, describió el Daily Mail.

David Charles Grusch llama a los OVNIs naves de "origen no humano". Foto: Archivo

EU niega la ingeniería inversa alien

Grusch estuvo al frente de la Fuerza de Tarea y durante su administración le ocultaron información clave sobre las naves no humanas recuperadas, información que recopiló gracias a los testimonios de numerosos oficiales de inteligencia anteriores y actuales. "Pensé que era una locura y al principio pensé que me estaban engañando, que era una artimaña", dijo y agregó:

“La gente empezó a confiar en mí. Acércate a mi. Tengo muchos oficiales de inteligencia de alto rango que acudieron a mí, muchos de los cuales conocí durante casi toda mi carrera, que me confiaron que formaban parte de un programa.

El Ejército de EU se ha llevado "pilotos muertos" de los OVNIs Foto: Archivo

El héroe de guerra aseguró que se enteró del programa ultrasecreto que intenta aplicar la “ingeniería inversa” a la tecnología alienígena que fue ocultado a su equipo de trabajo. “Estos están recuperando vehículos técnicos de origen no humano, llámelos naves espaciales si lo desea, vehículos de origen exótico no humanos que han aterrizado o se han estrellado", dijo Grusch.

Al respecto, la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough, afirmó: "Hasta la fecha, AARO no ha descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que en el pasado ha existido algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".

Agregó que el grupo de trabajo ha establecido un proceso para que las personas se presenten para ayudar en una revisión histórica ordenada por el Congreso, que AARO debe proporcionar al Congreso en junio de 2024.

RMG