Nuevo miedo desbloqueado: meteorito cae en el cuarto de una pareja mientras dormían

En redes sociales comenzó a circular una fotografía que generó incluso pánico entre las personas, pues se trata de una piedra que aparentemente es un “meteorito”; los hechos sucedieron en Nueva Jersey, y la imagen fue difundida por un usuario en Twitter.

Cuando escuchamos la palabra “meteorito” casi de manera automática pensamos en las famosas estrellas fugaces o rayos de luz intensos que atraviesan el cielo cuando una pequeña roca se abre paso por la atmósfera y se incendia tras la fricción con las moléculas de aire.

Encuentran un meteorito en su casa

Desde un punto de vista mucho más catastrófico, se puede pensar en los meteoritos como objetos poderosos que pueden generar un fuerte caos; así como sucedió con uno de ellos en Rusia a principios de 2013, dejando a más de mil personas heridas y dañando miles de edificios y estructuras.

El pasado de 8 de mayo encontraron un objeto de este tipo, el cual atravesó el techo de una casa cerca de Titusville en Nueva Jersey; de acuerdo con lo señalado a través de redes sociales y sus declaraciones, este meteorito tiene un peso de un kilogramo aproximadamente y Suzy Kop fue quien encontró el objeto en este inmueble.

"Aterrizó en una habitación del segundo piso después de rebotar entre el piso y el techo", dijo Christine Lloyd, residente de la casa. La hermana de Christine, Suzy Kop, fue quien encontró el objeto.

Atravesó el techo del inmueble

Al llamar a las autoridades, la familia también se puso en contacto con The College of New Jersey (TCNJ), donde Nathan B. Magee, presidente del departamento de Física, confirmó que el objeto era un meteorito.