Inteligencia Artificial: ¿Cómo denunciar las aterradoras imágenes de pornografía infantil en Pixiv y Patreon?

Llegó el momento que varios expertos temían que pasara, que alguien utilizara la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) para generar contenido desagradable y perjudicial. Se han visto casos en donde la herramienta es usada para sexualizar a mujeres y hombres. Sin embargo, lo que la British Broadcasting Corporation (BCC), descubrió ha dejado atónito a todo el mundo. De acuerdo con el servicio público de radio y televisión del Reino Unido, algunos pedófilos han estado generando material ilícito para venderlo en las partes más oscuras del Internet. Las terroríficas imágenes simulan situaciones reales de abuso sexual infantil, aseguró una investigadora del servicio de comunicación.

Los pedófilos utilizan un programa llamado Stable Diffusion, que no tiene mayor intención que crear arte digital de alta calidad. FOTO: Pexels

Pedófilos aprovechan las plataformas "libres" para intercambiar contenido grotesco

Según señala la investifación de la BBC, algunos pedófilos utilizan la IA para la creación de contenido "realista" de abuso sexual infantil. Además de esto, logran el acceso a las imágenes pagando subscripciones a cuentas en sitios populares de intercambio de contenido como la plataforma Patreon. Este sitio online permite a los "generadores de imágenes digitales" vender sus productos a cambio de una comisión por cambio de divisa del 2.5 por ciento. Aunque la empresa declaró que tiene una política de “cero tolerancia” contra este tipo de imágenes en su sitio, la realidad es que mucha pornografía electrónica es distribuida en esta página.

Por su parte, el Consejo Nacional de Jefes de Policía en Reino Unido (NPCC) expresó que era “indignante” que algunas plataformas estuvieran percibiendo “enormes ganancias” al no adoptar una “responsabilidad moral”. A la par de esta alarmante situación, que ya prolifera en la web, la agencia de inteligencia y ciberseguridad británica (GCHQ, por sus siglas en inglés) respondió a los cuestionamientos de la BBC que "los criminales de abuso sexual infantil adoptan todas las tecnologías y algunos creen que el futuro del material de abuso sexual infantil yace en el contenido generado por IA”.

Al ser un poderoso programa de aprendizaje automático, no se reguló correctamente lo que "sí" y "no" podía generar a través de sus herramientas. FOTO: Pexels

¿Qué programa utilizan los "comerciantes" de pornografía infantil?

Tras la ardua investigación, se detalló que los productores de las imágenes de abuso están utilizando un programa de IA llamado Stable Diffusion, cuya función original era para generar imágenes para arte o diseño gráfico. Este modelo de aprendizaje automático fue desarrollado Runway y LMU Múnich para con la intención de crear ilustraciones digitales de alta calidad a partir de descripciones en lenguaje natural o estímulos. La IA posibilita a las computadoras realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana. Asimismo, este software permite a los usuarios describir con mucho lujo de detalle lo que necesitan. Los usuarios deben utilizar palabras claves para que el programa luego genere esa imagen.

Sin embargo se le ha dado un muy mal uso a esta herramienta, pues la BBC encontró que actualmente está creando imágenes realistas sobre abuso sexual infantil, incluyendo la violación de bebés y menores de edad. Por ello, los equipos de la policía británica que investigan el abuso infantil online se pusieron manos a la obra y confirmaron haberse encontrado con este tipo de contenido. Gracias a la periodista independiente, Octavia Sheepshanks, quien investigó el asunto durante varios meses, fue que esta información salió a la luz. Publicó su trabajo a través de la organización benéfica Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Niños (NSPCC, por sus siglas en inglés).

Lo que más aterra a las autoridades es que, si bien la producción de las imágenes sintéticas no ponen en riesgo la vida de los menores, prolifera el contenido de este tipo. FOTO: Pexels

“Desde que la generación de imágenes con IA se hizo posible, ha habido una enorme aluvión… no sólo de niñas muy jóvenes, se trata de (pedófilos) hablando de menores”, expresó.

¿Qué podemos hacer al respecto?: Denunciar

Lo que la BBC explicó en su investigación es que, de encontrar este tipo de perfiles en ambos sitios de compra y venta de contenido... lo mejor es reportarlo directamente. Las plataformas de Pixiv y Patreon, que están siendo utilizadas para el comercio ilegal de este contenido, han estado suspendiendo y cancelando definitivamente estos perfiles una vez que un usuario, o más, envían la queja correspondiente. Por su parte, las autoridades cibernéticas del Reino Unido también buscarán hacer su parte para dar con los "creadores de contenido" ilícito.

Aunque las nuevas tecnologías y el auge de la Inteligencia Artificial llegó para generar un avance, ya se temía que su software sería usado de mala manera. FOTO: Pexels

La posesión de abuso infantil online, aunque sea "falso", está penado en Reino Unido

En el Reino Unido, aunque la "pseudo imagen" generada por una computadora no ponga en riesgo la integridad física de nadie, sí está penada su posesión, publicación o transferencia. Aquí no hay punto medio para la ilegalidad. De acuerdo con el director de protección infantil del consejo NPCC, Ian Critchley, "sería incorrecto alegar que no se está causando daños a alguien" por el hecho de que ningún menor real está representado en ese tipo de imágenes “sintéticas”. Asimismo advirtió que un pedófilo podría “progresar a lo largo de esa escala de ofensa partiendo del pensamiento, a lo sintético, hasta actualmente abusar un niño de verdad”.

La venta de este tipo de contenido se genera a niveles industriales, lo que ha generado pavor entre las autoridades británicas. FOTO: Pexels

La pornografía infantil generada por la IA tiene un proceso de tres etapas:

Los pedófilos generan las imágenes con software de IA. Promueven las fotos en plataformas como: Pixiv, un sitio japones de intercambio de imágenes.

Estas cuentas tiene vínculos que dirigen a los clientes a imágenes más explícitas, para las que pueden pagar para mirar en cuentas en sitios como: Patreon. Algunos de los creadores de las imágenes las están colocando en una popular plataforma de redes sociales, la cual es principalmente usada por artistas de comparten manga y anime. Pixiv

Pero la regulación de estos sitios es más complicado de lo que parece. Esto se debe a que el sitio tiene su sede en Japón, donde el intercambio de dibujos animados sexuales e ilustraciones de menores no son ilegales. Acostumbran que los creadores de contenido lo utilicen para promover su trabajo en grupos y vía etiquetas. Por este medio es que se crean índices de tópicos según las palabras clave en el buscador. La BBC quiso indagar a fondo esto y cuestionó a Pixiv. Les comentaron que el sitio pone mucho énfasis en abordar este tema. Afirmó que el 31 de mayo había prohibido toda representación realista de contenido sexual que involucrara menores.

Aunque dicen estar "reguladas" los sitios de Pixiv y Patreon no pueden lidiar con todos los perfiles que venden contenido explícito. FOTO: Pexels

Aunque la compañía aseguró que había fortalecido proactivamente sus sistemas de monitoreo y estaba destinando recursos sustanciales para contrarrestar los problemas relacionados al desarrollo de la IA, aún proliferan en su plataforma. Además de que, esto es solo un "buscador" para llegar a Patreon y concluir el intercambio de imágenes. Finalmente, la colega Octavia Sheepshanks remarcó que los usuarios parecían estar produciendo imágenes de abuso sexual infantil a una escala industrial.

“El volumen es inmenso, hasta el punto en que (los creadores) dicen que ‘apuntamos a producir al menos 1000 imágenes al mes’”, puntualizó la periodista independiente.

El costo por poseer este contenido aberrante va desde los 3 a los 8 dólares. FOTO: Pexels

¿Cuánto cuesta adquirir esta pornografía infantil "sintética"?

Dentro de estos perfiles de la plataforma Pixiv se pueden encontrar descripciones biográficas que dirigen a la gente a sus "contenidos sin censura" dentro del sitio compartido con Patreon. Cabe aclarar que este último tiene su sede principal en Estados Unidos. En sí, se investigó que dicha plataforma norteamericana está valorada en cuatro mil millones de dólares y afirma contar con más de 250 mil creadores de contenido digital. Aunque la mayoría de estos son cuentas legítimas y pertenecen a celebridades, periodistas y escritores bien conocidos, también abundan los generadores de contenido ilícito.

Lo primero que hacen los suscriptores es apoyar a los "creadores de contido" con una afiliación o subscripción que les da acceso a blogs, podcasts, videos e imágenes por un costo que va desde los 3.85 dólares. Sin embargo, para el contenido obsceno el precio varía dependiendo del tipo de material "requerido". Uno de estos trastornados usuarios escribió en su cuenta:

Aunque sea "material falso" en el Reino Unido sí está penada la posesión de este tipo de contenido. FOTO: Pexels

“Yo entreno a mis niñas en mi PC”, añadiendo que despliegan “sumisión”. Por 8.30 dólares al mes, otro usuario ofreció “arte exclusivo no censurado”.

