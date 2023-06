Gokú de la vida real: nace un bebé con cola y los motivos desconciertan a la comunidad médica

Este lunes, la Corporación del Hospital Público de Georgetown (GPHC, por sus siglas en inglés) anunció que pudo tratar con éxito a un bebé que nació con una columna vertebral anómala que simulaba una “cola humana” en Georgetown, Guyana. Los especialistas detallaron —a través de un comunicado— que esta patología es una condición "inusual" en la nación y en el resto del mundo. Pero no es tan imposible como algunos piensan. De hecho, antes se creía que era benigna, pero parece que está asociada a la espina bífida o el meningocele.

En 2012 se publicaron seis casos de niños, con edades comprendidas entre los 3 días y los 2 años. Todos con de diferentes longitudes y características. FOTO: Pexels

Extirpan "cola humana" a recién nacido en Georgetown, Guyana

El pasado domingo 18 de junio, un equipo médico a cargo del neurocirujano Amarnauth Dukhi, llevó a cabo un procedimiento para extirpar la "cola humana" de un recién nacido y reconstruir el canal espinal del bebé.

“El bebé, de 10 días de edad, nació con una cola, que es básicamente una continuación de los elementos nerviosos de la columna vertebral, que se extirpó quirúrgicamente para dar al niño la oportunidad de desarrollarse con normalidad”, señaló la institución hospitalaria.

Hay el doble de niños que de niñas que padecen esta anomalía. FOTO: Pexels

Ésta se considera como una rara anomalía congénita que se presenta —sobre todo— inmediatamente después del nacimiento o en la primera infancia. explicó el GPHC. Hay menos de 60 casos documentados en la literatura médica de apéndice caudal o la cola humana, sin embargo, a la fecha siguen viéndose. La corporación también indicó que esta patología puede considerarse como subyacente de un disrafismo espinal peculiar. Lo que significa, una enfermedad como la espina bífida oculta, el meningocele y el lipoma espinal o médula espinal anclada. Aunque, en la base etiológica, "aún no está clara”. De hecho es tan inusual que aparezca, que despierta un enorme interés dentro de la comunidad médica.

“Como institución médica terciaria comprometida con la educación médica y la investigación, Neurocirugía, GPHC presentará este caso a la comunidad médica mundial para su documentación y revisión”, compartió la institución hospitalaria.

Tres de los caos del 2012 tenían espina bífida y uno meningocele. FOTO: Pixabay

Los motivos por los que los bebés nacen con cola, son muy curiosos

Generalmente, la cola en sí no supone un problema, pues solo se extirpa quirúrgicamente y no da mayor problema. Sin embargo, hay cierta controversia sobre si representa algo patológico o no. Durante muchos años se pensó que no, pues se estimaba que era un vestigio de la cola de nuestros antepasados y que, una vez extirpada, el individuo no tendría más problemas. Pero a medida que se han ido reportando nuevos casos se ha comprobado que la mayoría de los niños que nacen con cola suelen tener otros problemas de la columna, como meningocele o espina bífida.

Esto genera que los infantes se sometan a un seguimiento posterior por posibles problemas de salud que podrían generarse. De hecho hay quienes tengan que recurrir a más intervenciones quirúrgicas para poder tener una mejor calidad de vida. Lo único que se tiene claro hasta ahora, es que, a pesar de lo que se piensa en varios países, esta cola humana no es motivo de vergüenza. Los últimos estudios han revelado que se tienen dos tipos, la primera que no tiene huesos, siempre está cubierta de piel y puede medir hasta 13 centímetros y la "pseudocola" que sí tiene hueso y es una prolongación del coxis.

La espina bífida ocurre cuando la médula espinal del feto no se cierra correctamente durante el primer mes de embarazo. FOTO: Pixabay

Se cree que se forma por algún error durante el desarrollo embrionario. Esto se debe a que durante esta etapa de la gestación, hay un momento en el que todos tenemos cola. Se forma en torno a la quinta semana de desarrollo y está compuesta por un tubo neural y un notocordio, que es una especie de médula espinal temprana. Normalmente, en la semana ocho esta cola humana desaparece, por eso casi todos nacemos sin ella. Por ende, los bebés que tienen esta "extensión" pudieron haber presentado dificultades en el desarrollo. Incluso podría albergar o alertar de otros defectos en su médula espinal, que se terminan formando a partir de ese notocordio unido.

La espina bífida puede dañar los nervios y la médula espinal, causando serios problemas a los bebés. FOTO: Pexels

