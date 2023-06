Tragedia del Titán: ¿por qué se hizo tan mediático el rescate del submarino?

La tarde de este jueves 22 de junio, la empresa OceanGate Expeditions emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de los cinco tripulantes que viajaban en el submarino “Titán”, el cual, fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 18 de junio en las aguas del Atlántico Norte, por lo que con este triste desenlace se le puso fin a una de las tragedias navales más mediáticas de los últimos años y será precisamente de este punto del que hablaremos en esta ocasión pues te diremos por qué todo el mundo se mantuvo al tanto de este caso.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la desaparición del sumergible llamado “Titán” se hizo sumamente mediática porque esta ocurrió durante una expedición hacia los vestigios del “Titanic”, la emblemática embarcación que se hundió en 1912 y cuya historia ha inspirado libros, películas y canciones que están muy presentes dentro de la cultura popular pese a que este hecho histórico ocurrió hace más de un siglo.

Ya se confirmó la muerte de los tripulantes Foto: Archivo

Por otra parte, esta tragedia naval también dio mucho de qué hablar debido a lo costoso que resulta la experiencia pues se dio a conocer que cada tripulante debe pagar un total de 250 mil dólares, es decir, casi 4.3 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual, lo cual, nos lleva al siguiente punto y que tiene que ver precisamente con el poder adquisitivo de la tripulación, la cual, estaba conformada únicamente por magnates.

La tripulación del “Titán” estaba conformada por el CEO de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, quien a su vez fungía como el piloto del sumergible; Hamish Harding, un destacado magnate británico sueño de una empresa que comercializa aeronaves; Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, empresarios británicos de origen paquistaní que tienen múltiples empresas de tecnología y Paul Henry Nargeolot, quien es considerado como uno de los máximos especialistas en la historia del “Titanic”.

Viajar a bordo del “Titán” era sumamente costoso Foto: Archivo

Viajar en el “Titán” es caro y peligroso

Como se mencionó antes, viajar a bordo del “Titán” es sumamente costoso, por lo que no es una experiencia para cualquiera y debido a que hay que desembolsar una gran cantidad de dinero para este viaje, lo menos que esperarían los tripulantes es comodidad y seguridad, sin embargo, OceanGate Expeditions no ofrece ninguna de estas dos opciones pues se sabe que no están regulados por ninguna autoridad ni ninguna norma, por lo que son ellos mismos los que evalúan las condiciones en cada viaje y de acuerdo a sus propias disposiciones realizan o no el viaje.

Por otra parte, no cuentan con los suficientes protocolos de emergencia, además, solo cuentan con un sumergible, el cual, es completamente experimental, por lo que, tal como ocurrió, no hay otro batiscafo que pueda asistir a la tripulación en caso de emergencia y entre otras irregularidades que incluso contemplan demandas contra la empresa, lo que causó conmoción es que la conducción del sumergible se realizaba a través de un control de videojuegos, por lo que estos hechos han indignado en plataformas digitales donde se ha llegado a decir que es “la trampa mortal más cara del mundo”.

La empresa no tenía los protocolos de emergencia necesarios Foto: Archivo

De acuerdo con las declaraciones de Alan Estrada, youtuber mexicano que viajó en el “Titán”, poder presenciar los vestigios del “Titanic” es un momento inigualable, sin embargo, en una entrevista confesó que no está seguro de que valga la pena exponerse a un riesgo tan alto pues como se mencionó antes además de peligroso, este tipo de viajes son sumamente costosos.