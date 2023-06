Tensión mundial: EU se lanza contra Rusia y China, quiere limitarles la fabricación de armas nucleares

Otro movimiento político ha generado una inmensa tensión mundial, pues ahora un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró —este viernes— que Estados Unidos está dispuesto a mantener los actuales límites de las existencias de armas nucleares acordados con Rusia, pero ahora quiere unir a China al centro de los "futuros esfuerzos del control de artillería de este tipo". El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió los comentarios en un discurso en el marco de la reunión anual de la Asociación Nacional de Control de Armas en Washington.

Imagen ilustrativa | Un arma nuclear o atómica es un explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear. FOTO: Wikipedia

Aquí describió el intento que está haciendo la administración de Joe Biden para enfrentar —lo que calificó como— las grietas "sustanciales" y "profundas" en el panorama nuclear posterior a la Guerra Fría.

EU mantiene un tratado con Rusia, el "New START"

Como sabemos, el país norteamericano ya mantiene un tratado de fabricación de armas nucleares con Rusia, el famoso New START. Aunque cabe destacar que ya está cerca de su expiración, pues vence en el 2026. Ante esto, Jake Sullivan recalcó que Estados Unidos está ansioso por forjar un nuevo tratado, pues Washington quiere que las dos principales potencias nucleares del mundo se adhieran al núcleo del tratado, el cual tiene un límite para ambos de mil 550 ojivas.

"Estamos dispuestos a ceñirnos a los límites centrales siempre que Rusia haga lo mismo", dijo Jake Sullivan.

Asimismo, le pidió a Moscú iniciar nuevas conversaciones para un marco posterior a 2026. Y agregó que "en lugar de esperar a resolver todas nuestras diferencias bilaterales, Estados Unidos está dispuesto a involucrar a Rusia ahora para gestionar los riesgos nucleares". A diferencia de la Guerra Fría —cuando solo había dos potencias nucleares mundiales— el futuro del control de armas girará en torno al arsenal y la presencia mundial de China en rápida expansión, puntualizó el alto funcionario estadounidense.

Imagen ilustrativa | Las vemos en misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos de lanzamiento submarino, y bombarderos de largo alcance. FOTO: Adobe Stock

"Para 2035, (China) se encamina a tener hasta 1.500 ojivas nucleares, uno de las mayores desarrollos nucleares en tiempos de paz de la historia", detalló Sullivan, lo que significa que "Estados Unidos tendrá que disuadir a dos potencias nucleares cercanas por primera vez en su historia. También estamos listos para comprometernos con China sin condiciones previas", recalcó.

Otro alto funcionario estadounidense le dijo a los periodistas que "el factor China" no solo implica la necesidad de que Washington maneje la amenaza directamente, sino que también considere los efectos dominó creados para los aliados nucleares de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, cuyos propios arsenales —más pequeños— están dirigidos —en gran medida— a contrarrestar a Rusia. Por su parte, los acuerdos con China "por supuesto afectarán nuestra capacidad para llegar a algún tipo de acuerdo con los rusos", finalizó el alto mando.

Imagen ilustrativa | Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción, por lo que comúnmente se les incluye dentro de la clasificación ABQR (por sus siglas en inglés). FOTO: AP

Ni China ni Rusia han mostrado interés en el tratado

Las relaciones con Rusia están en horas bajas y casi estancadas con Pekín, así que los especialistas creen que queda un camino difícil por delante. China "hasta ahora ha optado por no sentarse a la mesa para un diálogo sustantivo sobre el control de armas.", recalcó Jake Sullivan.

"Se ha negado a compartir el tamaño y el alcance de sus fuerzas nucleares o proporcionar notificaciones de lanzamiento. Y no ha mostrado mucho interés en las discusiones sobre los cambios en sus fuerzas nucleares", puntualizó el alto mando.

Cabe recalcar que en febrero de este año, el presidente ruso Vladimir Putin, anunció que Moscú suspendería su participación en New START, un tratado de la era de la Guerra Fría que limita las ojivas y permite la verificación por ambas partes. El Departamento de Estado dijo —el pasado jueves— que tomó medidas recíprocas al suspender varios aspectos del tratado, incluidas las inspecciones in situ y el intercambio de datos. Al mismo tiempo se ofreció a reconstruir los tratados de control de armas y Jake Sullivan enfatizó que Estados Unidos mejorará simultáneamente sus capacidades nucleares.

"Mejorar responsablemente nuestras capacidades de disuasión nos permite negociar el control de armamentos desde una posición de fuerza", cerró el funcionario del gobierno estadounidense.

Imagen ilustrativa | Su radio de acción alcanza decenas o centenares de kilómetros a partir del punto de detonación. Además, producen daños como contaminación radiactiva y, si fueran utilizadas a gran escala posiblemente el invierno nuclear. FOTO: AP



Con información de AFP*