FUERTE VIDEO | "¡Llévame a mí!": los desgarradores gritos de un hombre al ver cómo secuestran a su esposa

A través de redes sociales se dio a conocer un video que llamó la atención de cientos de personas debido a la crudeza de las imágenes que captaron un secuestro en apenas un minuto. Los hechos ocurrieron en Santo Domingo de los Tsáchilas. Ecuador al interior de un domicilio, justo cuando una pareja iba llegando y estaban a unos cuantos segundos de cerrar el portón de su casa cuando su vida cambiaría en cuestión de segundos.

En menos de 60 segundos un grupo de secuestradores se llevó a una mujer

El aterrador secuestro ocurrió el pasado 15 de junio, el reloj marcaba las 17:45 horas cuando se registró el hecho que quedó captado por las cámaras de vigilancia de un domicilio. En el clip se puede ver como una camioneta pick-up color negro llega a un domicilio, ya se encuentra prácticamente dentro de la cochera, por lo que la mujer de vestimenta color rojo procede a cerrar el portón.

Cinco sujetos participaron en el secuestro de la mujer. | FOTO: Twitter @MinMedio

Cuando estaba a punto de terminar la acción, ve cómo llega un Chevrolet Spark GT color gris, sin placas y con películas oscuras, del cual descienden repentinamente cuanto hombres, todos con cubrebocas y uno de ellos con un arma de fuego en las manos. La mujer grita "¡Juan!" y corre despavorida hacia dentro. Su marido aún se encuentra en la camioneta, por lo que intenta descender, pero el hombre armado se acerca para amedrentarlo y evitar que interceda por su mujer.

Los otros tres sujetos fueron directamente por la mujer a quien se le escucha implorar "¡No, por favor!" con notable llanto y la voz quebrada. Su esposo intenta decirle algo al agresor, pero eso provoca su furia y lo hace hincarse, amagándolo con la pistola, aunque al ver cómo se llevan a su mujer intenta levantarse, pero sus intentos son en vano, ya que el secuestrador lo retiene y comienza a repetir gritando "¡Llévame a mí!".

Los desgarradores gritos de la mujer secuestrada a plena luz del día

Cuando los sujetos sacan a la mujer de su hogar, los fuertes y desgarradores gritos de ambos comienzan a incrementar al sentir pavor por estar siendo víctima de un violento secuestro, por lo que el hombre se descontrola y llora rogando que se lo lleven a él. El bullicio es tal que el perro de la casa comienza a correr confundido y se esconde debajo de la camioneta. Finalmente, el hombre armado toma una bolsa de la camioneta, ignora al esposo y junto con su cómplice salen del domicilio para emprender la huida a bordo de una motocicleta que pasó por ellos en el momento exacto.

Dos de los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta. | FOTO: Twitter @MinMedio

El esposo de la víctima se encuentra en total estado de shock y camina gritando: "¡Papito lindo, llévame a mí. Hijo lindo no se me la lleve!". A través de otro ángulo de las cámaras se puede ver detalladamente la acción desde que la pareja llegó a su domicilio y cómo estaban siendo vigilados por los secuestrados. Medios locales refieren que las víctimas acababan de retirar dinero en el banco, razón por la cual fueron identificados por los delincuentes hasta llegar a su casa ubicada en la Cooperativa Ciudad Nueva, Santo Domingo. En tanto, la Policía Nacional confirmó que equipos especializados intentan localizar a la mujer, aunque no dieron más detalles de las acciones que se realizan para salvaguardar la seguridad de la señora y el éxito de los operativos de búsqueda.