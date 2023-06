¡Se salvó de milagro! Captan el impactante momento en que una niña es embestida por motos y sale ilesa

Las redes sociales se han convertido en el espacio donde no solamente la ciudadanía se informa, también comparte videos de su vida diaria. Desde aquellos que te provocan alegría, pasando por la tristeza o también clips que te pueden dejar con la boca abierta, incluso dudas de la veracidad de los hechos. En las últimas horas se hizo viral un material audiovisual donde se aprecia el momento en que una niña es embestida por dos motociclistas. Por fortuna, la menor salió ilesa.

Los hechos ocurrieron en Colombia, al oriente de Antoquía. Las imágenes le están dando la vuelta a la red y medios de todo el contienente le están dando foco al caso. En el material se observa como una menor de edad cruza lo que parece ser una carretera y la siguiente escena dejó frío a los usuarios de Facebook y Twitter.

Usuarios de redes sociales se impactan porque la niña salió ilesa

Foto: Especial

La niña termina siendo embestida por dos motocicletas que iban a toda velocidad por la zona. No obstante, de manera milagrosa, la infante logró sobrevivir, provocando comentarios como "Dios mío lo que acabo de ver", "Si Dios no existe expliquen esto", "es un milagro que la pequeña esté viva".

Usuarios explican cómo sobrevivió la niña de ser atropellada

De acuerdo con información de RCN, radio de Colombia, los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio en la vía que se dirige Guarne al Aeropuerto de Rionegro, pero fue hasta este viernes que se dieron a conocer las imágenes del terrible accidente que pudo terminar con la vida de un ser inocente.

Al final del clip, se aprecia como la que parece ser la madre de la menor corre hacia la escena y la levanta del suelo. Cabe señalar que si no eran las motocicletas, también un camión iba circulando en el otro carril, así que también existía la posibilidad de ser atropellada por el vehículo pesado.

La madre del menor aparece y levanta a su hija

Foto: Especial

Usuarios de Twitter no dudaron en analizar cuadro por cuadro el hecho y se reveló que la niña no sufrió lesiones más graves debido a que la motocicleta no la impactó de frente y únicamente la empujó con la parte trasera. La segunda motocicleta solamente pasó rápido.

Madre la levanta y limpia el polvo

La niña no se detiene y comienza a llorar por todo el ambiente que se creó en la zona. La mujer adulta la levanta, le sacude el polvo y le sube la manitas. Autoridades colombianas aseguran que tanto la infante como la mujer se retiraron de la escena e ingresaron a un domicilio.

ASG