Será una momia egipcia: exhibirán en un museo al tiburón que mató a un turista ruso en el Mar Rojo

El pasado jueves 8 de junio un turista ruso perdió la vida tras ser atacado por un tiburón tigre en el Mar Rojo, en Egipto. Los hechos causaron conmoción entre los habitantes de Medio Oriente, ya que no es usual que ocurran este tipo de agresiones; recientemente, las autoridades egipcias dieron a conocer que el animal fue capturado por equipos de pesca y que el cuerpo del escualo será momificado para que posteriormente se exhiba en un museo local.

La víctima del animal fue identificada como Vladimir Popov, un hombre de nacionalidad rusa de 23 años, quien fue devorado vivo mientras nadaba en una playa popular en Hurghada, Egipto. Los lamentables hechos fueron confirmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y autoridades locales, quienes agregaron que el escualo fue capturado y asesinado en la playa donde perdió la vida el turista.

El animal era una hembra y estaba embarazada. Foto: especial.

Medios locales como Al Arabiya dieron a conocer que el tiburón fue golpeado hasta la muerte y le abrieron el cuerpo para encontrar los restos de Vladimir en sus intestinos. El suceso fue confirmado por el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto quien sentenció en un comunicado que "los hombres de las Reservas del Mar Rojo concluyeron que un tiburón tigre fue el que atacó a un bañista, lo que provocó su muerte”.

Ahora, Amr Zakaria Hamouda, director del Instituto Nacional de Ciencias Marinas y Pesca de Egipto, dio a conocer que el animal fue momificado y se está preparando para una exposición en el Museo de Ciencias Marinas de Hurghada. La dependencia aseguró que también están planeando redactar un informe sobre el comportamiento del animal y establecer mecanismos que garanticen que los tiburones se mantengan alejados de los lugares turísticos donde la gente nada y bucea.

El animal fue capturado y asesinado por pobladores locales. Foto: especial.

Turista ruso muere atacado por un tiburón en el Mar Rojo

Un turista ruso, de 23 años de edad, perdió la vida luego de ser atacado por un tiburón tigre. El impactante hecho logró ser captado en video por testigos que se encontraban en la playa. El momento exacto del ataque que se volvió viral en las redes sociales. En el clip se ve a una persona luchando para escapar del tiburón.

Cabe mencionar que este no es el primer incidente en el que tiburones atacan a personas en el Mar Rojo. El año pasado, dos mujeres perdieron la vida en las afueras de Hurgada tras sufrir ataques similares, lo que genera preocupación y desafíos en materia de seguridad en la zona.

Las autoridades locales y las organizaciones de turismo de la región colaboran estrechamente para garantizar la seguridad de los visitantes y minimizar los riesgos asociados con la presencia de tiburones en la zona del Mar Rojo.

¿Por qué los tiburones atacan humanos?

Los tiburones atacan a los humanos no porque nos encuentren particularmente apetecibles y fascinantes, sino simplemente porque extrañan a sus presas y también porque a veces se confunden. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the Royal Society Interface cuando un tiburón ataca a personas lo hace porque está convencido de que se está acercando a otro animal.