Así es la exclusiva cena a la que sólo se puede acudir desnudo y tras llenar una solicitud

Múltiples experiencias surgen a lo largo de la época moderna, y la mayoría se basan en crear y dejar algo más que "sensaciones", pues pretenden concientizar y "cambiar el chip" de la normativa arrastrada por generaciones pasadas. Ana Vidal Edgea del periódico El País se metió en las entrañas de una inusual vivencia que consiste en realizar diversas actividades como cenas, talleres de escultura y hasta meditaciones con la norma de hacerlo completamente desnudos. ¿El objetivo? Establecer una nueva filosofía sobre la comodidad que tenemos sobre nuestras propias pieles y romper con la actual toxicidad que hay en la cultura del cuerpo humano.

Nació como "piloto" en Los Ángeles, pero Nueva York fue la cuna de esta experiencia de empoderamiento femenino. FOTO: Adobe Stock

El papel de la mujer dentro de la sociedad

La también poeta y escritora nos aterriza en un punto clave para entender de dónde parte esta experiencia revolucionaria, y nos recuerda cómo es que el feminismo nos ha abierto paso dentro de la sociedad patriarcal para apoderarnos de un papel fundamental dentro de la sociedad. Ella cuestiona que si Virginia Woolf pudiese regresar a la vida y ver nuestra evolución actual, ¿celebraría el que muchas mujeres ya disfrutan de una habitación propia? Es probable que el aplauso estuviese allí, pero que no la dejaría satisfecha puesto que aún hay muchas cosas que cambiar dentro de nuestra comunidad, como el decidir establecer un camino solitario sin pagar un coste emocional demasiado alto.

En los últimos años, el arma más poderosa que tenemos entre nosotras ha sido la sororidad y cada vez vemos más iniciativas como estas que buscan crear espacios exclusivos y seguros para las mujeres. Esa es la idea de esta vivencia, brindar una atmósfera de confianza y seguridad donde puedan permitirse sentirse vulnerables. Pero la creadora no descarta la presencia de los hombres, comparte que ellos son cruciales a la hora de encontrar soluciones para conseguir la igualdad, tras cinco mil años de patriarcado. Es por ello que en estos espacios ellas ejercen su derecho a expresarse, a ser escuchadas y a sentirse cómodas.

Nueva York, la cuna de "The Füde Experience": mi cuerpo como nunca antes lo viví

Definitivamente la ciudad que vería nacer esta inusual experiencia debía ser Nueva York. Aquí The Füde Experience se abrió paso para convertirse en una iniciativa artística que cree eventos en torno a una actividad que libere a la mente de la actual filosofía corporal. Ya sea en una cena, en un taller de escultura o través de meditaciones, el requisito es hacerlo desnudo y el costo es de 88 dólares, que son aproximadamente mil 562.71 pesos mexicanos. Para poder acceder a ello, se debe responder un cuestionario y de acuerdo a las respuestas... se es aceptado o rechazado. La creadora de esto fue la modelo estadounidense de tallas grandes Charlie Ann Max, de 29 años. Ella empezó a organizarlos en Los Ángeles y desde hace poco prepara uno al mes en Nueva York.

Ahora tiene planes de traerlos a Madrid y Barcelona en agosto de este año y los detalles de cada evento te los daremos a continuación. Los actos son para única y exclusivamente 36 personas, según detalló Charlie Ann Max para el periódico El País. Ella narra que reciben miles de solicitudes y que las edades de los participantes oscilan entre los 20 y los 55 años. Esta periodista asistió al celebrado el pasado 21 de abril en Nueva York, donde consiguió el testimonio de una arquitecta de la India que explicó que su asistencia se debía a que comenzó el periodo de la menopausia y por ende quería trabajar en la aceptación de su cuerpo. Asimismo, Ana Vidal Edgea relató que había quien pasaba por "su tercera vez en este evento".

Personas más experimentadas catalogan este evento como un cambio radical a su vida por la curación espiritual que tuvieron. FOTO: Adobe Stock

"Cambió mi vida", aseguraron varios de los asistentes

La parte más interesante de toda esta investigación yace aquí, en el testimonio de los asistentes. Los más experimentados compartieron que, "como en las otras ocasiones", esta vivencia les cambió la vida y que se encontraban profundamente agradecidas por el "enorme efecto sanador". De hecho, Ana Vidal aclaró que hay personas que "no solo repiten" sino que nunca se han perdido ninguno de estos eventos. Y es que "The Füde" —que inició su nombre como un homenaje a sus raíces judeoalemanas— estaba limitado a mujeres —en sus comienzos— también participaban personas no binarias y queer para garantizar un espacio seguro a quien pudiera sentirse incómodo al desnudarse en presencia de hombres cisgénero.

“Para lograr la igualdad es importante promocionar espacios en los que las mujeres puedan escucharse, sin mediación masculina”, reflexionó vía correo electrónixo la profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense Fátima Arranz Lozano. “Y esto no significa que no haya espacios mixtos”.

A medida que la experiencia evolucionó, Charlie Ann Max comprendió que era importante incluir a todas las identidades de género. No obstante, los hombres solo son aceptados si tienen una recomendación directa de alguien que ya haya asistido a uno de los eventos.

“La libertad que da estar desnudo es también un acto de entrega”, explicó la modelo de talla grande, quien también señaló como clave no sexualizar el estar desvestido. “Y para que los participantes puedan acceder a su ser más puro, la seguridad es mi máxima prioridad. Al eliminar las expectativas y los juicios sociales ligados a la desnudez, favorecemos la conexión con nuestro cuerpo y el de los demás, de una forma profunda y sin ser juzgados. Personalmente, me ha costado mucho llegar a aceptarme debido a la toxicidad de la cultura del cuerpo. Estar desnuda me ayudó a sanar la dismorfia corporal. Me he hecho mucho más fuerte.”

Cabe destacar que gracias a The Füde, muchas mujeres como Charlie Ann, consiguen empoderarse al sentirse vulnerables, pero seguras, en este tipo de encuentros. No obstante, esta vivencia también beneficia los hombres que asisten. Por ejemplo, un terapista irlandés —que fue el único hombre cisgénero que acudió al último encuentro—, lo explicó de la siguiente manera: “durante los ejercicios de respiración me he emocionado al conectar con mi tristeza. Al final he visualizado a mi padre de niño, dándome la mano siendo yo también siendo un niño. Ha sido muy bonito. ¡Gracias! No hay muchos espacios donde los hombres podamos conectar con nuestro dolor y sentirnos vulnerables”.

La filosofía de The Füde es empoderar a la mujer

No solo se recurre a esta practica para brindarle a la mujer un espacio seguro, parte se su filosofía consiste en crear gimnasios seguros donde solo asistan mujeres para evitar que se sientan intimidadas mientras practican ejercicio. Una muestra de ello es que en TikTok el hashtag #WomensOnlyGym roza los 48 millones de visitas. La ventaja es que, además de protección, este tipo de lugares crean una comunidad. Sucede igual en la industria de viajes, que ha explotado con agencias que organizan ecoaventuras para grupos de mujeres a destinos remotos. O en la multitud de retiros de yoga, detox o meditación que proliferan en el mercado.

“Estos espacios son muy relevantes para propiciar el cambio social y el avance en los derechos humanos”, explica Magdalena Suárez Ojeda, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid.

Pero no se trata solo de conseguir que las mujeres se sientan cómodas, sino también de garantizar que se sientan escuchadas. Así lo explicó la periodista Pamela Paul en The New York Times: “ya sean trumpistas o tradicionalistas, activistas de la izquierda marginal o ideólogos académicos, hay misóginos a ambos extremos del espectro político que disfrutan por igual del poder de silenciar a las mujeres”.

¿Son sexistas estas iniciativas?

A pesar del esfuerzo que pretenden establecer para brindarle seguridad tanto a hombres como mujeres, hay quienes tachan de sexistas estas iniciativas empresariales creadas —en un principio como The Füde— solo para mujeres. El argumento es que discriminan a su vez a los hombres. Es algo que rápidamente desmonta Claudia Salazar, escritora, feminista y académica especialista en estudios de género, ella discute esto diciendo que actualmente vivimos una sociedad patriarcal, así que "no tiene sentido decir que estos espacios exclusivos para mujeres son discriminatorios".

"Todo lo contrario, son espacios que permiten que las mujeres puedan empezar a desarrollar su voz, algo que en el día a día —espacios mixtos— no sucede. Seguimos relegadas a una segunda categoría. No se puede decir que desde un lugar subalterno discriminamos a quienes ocupan el lugar hegemónico", puntualizó Claudia Salazar.

Asimismo, Serena Delle Donne, activista feminista, agente de igualdad y doctora en comunicación e interculturalidad, aseguró que seguir promoviendo eventos exclusivos como estos, son necesarios para que las mujeres, lesbianas y trans, se sientan en un espacio seguro, para así entender que las desigualdades que sufrimos derivan de un sistema estructural y no —solamente— de contingencias personales. “Es importante entender que la experiencia individual es también una experiencia política colectiva”, concluyó.

