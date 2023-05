VIDEO: en una escena terrorífica captan extrañas luces desde un avión durante una tormenta

Como una escena apocalíptica, tres Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) fueron captados por un pasajero a bordo del vuelo de un avión en Dallas, Texas, Estados Unidos; mientras viajaban durante una fuerte tormenta eléctrica se hizo más aparatoso el avistamiento de las posibles aeronaves desconocidas que desconcertaron a otros pasajeros que iban en el viaje.

El material lo dio a conocer el teórico de la conspiración Scott C. Waring que de acuerdo con él, el avistamiento sucedió el pasado 20 de abril. En su análisis del video, Waring afirmó que la presencia de los OVNIs en Texas es una prueba de que son los responsables de afectar en ocasiones el clima en la Tierra.

“Observe atentamente y verá tres OVNIs que brillan intensamente sobre una tormenta eléctrica en Dallas, Texas esta semana. Esta es una prueba del 100 por ciento de que los OVNIs causan fenómenos meteorológicos severos”, señaló Waring quien agregó:

“Lo que quiero decir es que se han visto Ovnis cerca de tornados, terremotos e inundaciones e incluso se registraron en el desastre del maremoto de Fukushima, Japón. Los OVNIs y su vínculo con los fenómenos meteorológicos son claros. Ellos están causando mucho de eso.

El avistamiento pasó en Dallas en una tormenta eléctrica. Foto: Captura de pantalla

Aquí los tres OVNIs están creando una tormenta para robarle la energía. Suficiente energía para alimentar a todo Dallas durante todo el año, y estos tres diminutos OVNIs la necesitan, pero ¿a qué precio para la humanidad y nuestro medio ambiente?”, cuestionó el conspiracionista quien ha sido reconocido por el expresidente Donald Trump en su red social Truth Social.

Durante el minuto de duración del clip, se observa como el cielo se ilumina con los impactos de los rayos de la tormenta y en ese momento surgen las primeras dos figuras con forma esférica que brillan con un intenso color blanco que los hace todavía más notorios. Durante algunos segundos desaparecen, pero vuelven a encontrarse al navegar juntos haciendo rápidos movimientos que una aeronave normal no podría hacerlo.

El testigo pidió a otros pasajeros ver a los OVNIs

De pronto, la tercera luz emerge de la parte de arriba donde los dos primeros objetos voladores interactúan entre sí, aunque ese jamás se acerca a sus pares que finalmente desaparecieron. El testigo que documentó el avistamiento describió la experiencia que aseguró, fue visto también por otros pasajeros.

Los dos primeros OVNIs interactuaban entre ellos. Foto: Captura de pantalla

“Yo estaba en un vuelo a Dallas y pasamos alrededor de un enorme sistema de tormentas a unos 30 mil pies. Mientras observaba la tormenta, vi dos círculos blancos sobre la tormenta y luego desaparecieron. Se movía de una manera no lineal. Luego, aproximadamente un minuto después, los volví a ver y me volví hacia los pasajeros que estaban a mi lado y les pedí que miraran por la ventana y me dijeran que no estoy loco.

Ambos lo vieron y se movieron desde la parte superior de la tormenta directamente hacia arriba y también de una manera no lineal y desaparecieron nuevamente. Así que decidí filmar la tormenta para ver si volvía a ver los dos objetos y lo hice. Así que tengo un clip de 40 segundos en el que unos 28 segundos vuelven a mostrar las luces.

Los dos objetos están justo encima de las tormentas eléctricas y a la izquierda del centro del video. Tengo que hacer zoom para verlos mejor. Por favor déjame saber lo que tu piensas. Gracias”, dijo el testigo citado por Waring. Días después, el gobierno de Estados Unidos anunciaría que un nuevo globo posiblemente espía enviado por China, fue visto cuando volaba en Hawai.

