Manhattanhenge, el bello fenómeno solar que dejó espectaculares imágenes en Nueva York

El pasado lunes fenómeno conocido como "Manhattanhenge" volvió a deslumbrar a los habitantes de Nueva York y a los turistas que se congregaron en la famosa ciudad de perfectas cuadras y rascacielos.

Este espectáculo único ocurre solamente dos veces al año y se da cuando la puesta de sol se alinea perfectamente entre los imponentes edificios de Manhattan, proyectando un cálido resplandor sobre la jungla de cemento. Para presenciar este impresionante evento, los espectadores tienen varias opciones.

Según el New York City Department of Parks and Recreation, se recomienda dirigirse a las calles 14, 23, 34, 42 y 57. Además, también sugieren el paso elevado de Tudor City en Manhattan y el Hunter's Point South Park en Long Island City, Queens. Estos lugares ofrecen vistas privilegiadas para capturar la imagen perfecta de Manhattanhenge.

La primera noche de Manhattanhenge solamente se pudo apreciar la mitad de la puesta de sol entre los rascacielos. Sin embargo, ayer fue el momento culminante, cuando el sol se mostró por completo al atardecer, brindando un espectáculo inolvidable.

Ahora, los amantes de este fenómeno tendrán que esperar hasta julio para la próxima ocasión. La siguiente oportunidad está programada para el 12 y 13 de julio. El 12 de julio, el sol se alineará con los rascacielos de Manhattan a las 20:20, y el 13 de julio a las 20:21, hora local.

¿Qué es exactamente Manhattanhenge?

Es un fenómeno en el que la puesta de sol se alinea de manera perfecta con los rascacielos de Manhattan, gracias al trazado cuadriculado de las calles de la ciudad.

Aunque también ocurre algo similar en otras ciudades con grandes concentraciones de rascacielos y calles largas y rectas, como Chicago, Montreal y Toronto, el Manhattanhenge de Nueva York es el más famoso y atrae a miles de personas cada año.

Este evento tiene lugar aproximadamente tres semanas antes y después del solsticio de verano, en mayo y julio, y también existe una versión al amanecer en invierno.

El término "Manhattanhenge" fue acuñado por el reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson en 1997. Tyson se inspiró en el famoso monumento prehistórico de Stonehenge, ubicado en Inglaterra, donde el sol se alinea con círculos concéntricos de piedras verticales en los solsticios.

Desde su infancia, Tyson quedó fascinado por las alineaciones terrestres con el sol y el impacto emocional que pueden tener en una cultura o civilización.