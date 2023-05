El Papa Francisco pide a los católicos coherencia entre su fe y sus actos

El Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, poniendo de ejemplo al misionero jesuita Matteo Ricci, que pudo llegar a China hace 500 años a pesar de lo complicado que era viajar en ese tiempo.

"Piensen en aquella época, caminando o a caballo, recorriendo tantas distancias y él seguía adelante. Pero, ¿cuál era el secreto de Matteo Ricci?, ¿por qué camino le llevó su celo? Siempre siguió el camino del diálogo y la amistad con todas las personas que encontraba, y esto le abrió muchas puertas para proclamar la fe cristiana”.

El Papa Francisco, ante miles de visitantes y peregrinos, destacó la coherencia como una parte esencial para anunciar el Evangelio. “Esto nos afecta a todos los cristianos que somos evangelizadores. Yo puedo decir el Credo de memoria, puedo decir todas las cosas en las que creemos, pero si tu vida no es coherente con eso, no sirve de nada. Lo que atrae a las personas es el testimonio de la coherencia. Los cristianos vivimos como lo que decimos y no hacer de cuenta que vivimos como cristianos viviendo como mundanos. Cuidado con esto, miren a estos grandes misioneros, vean que la fuerza más grande es la coherencia”, dijo.

El Papa Francisco concluyó su catequesis formulando la pregunta sobre qué tanto son coherentes las personas. "Hermanos y hermanas, hoy nosotros nos preguntamos en nuestro interior: ¿Soy coherente o lo soy más o menos?", finalizó.