El llanto de un bebé alerta a la policía sobre un espeluznante hallazgo

Una bebé no paraba de llorar mientras estaba en su cuna, por lo que los intensos gritos de la infante alertaron a uno de sus familiares que dieron parte a la policía de Port St. Lucie en el estado de Florida, Estados Unidos. Los uniformados llegaron al domicilio alrededor de las 11:45 de la mañana (hora local) del pasado sábado 27 de febrero.

Dentro del hogar ubicado en los apartamentos Peacock Run en Northwest East Torino Parkway, la policía vio una aterradora escena donde el cuerpo de una mujer y de un hombre estaban sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Amanda Hicks de 26 años de edad y su novio cuya identidad no fue revelada.

Amanda era una maestra muy querida en Florida por lo que su muerte causó conmoción en la comunidad. Las primeras pesquisas revelaron que el crimen se trata de un asesinato además de un suicidio. La familia está segura que el novio de Hicks primero le quitó la vida a su pareja para después suicidarse.

Despiden a la maestra asesinada en Florida

Extraoficialmente se dieron a conocer las identidades de las víctimas; sin embargo, la directora de la escuela secundaria Dr. David L. Anderson donde Amanda laboraba, envió un memorando a los miembros del personal identificándola como la “víctima femenina”, el cual decía:

“El Departamento de Policía de Port St. Lucie ha confirmado que la Sra. Hicks fue víctima de un homicidio”.

La pareja fue hallada sin vida en su casa. Foto: Policía de Port St. Lucie

La directora del plantel agregó: “Si bien las palabras nunca serán suficientes para transmitir la conmoción y la tristeza que esta noticia ha traído a nuestra familia escolar, es más importante que nunca unirnos para apoyarnos unos a otros a través de nuestro viaje de duelo.

Próximamente se proporcionará información adicional sobre los monumentos y las oportunidades para apoyar a la hermosa niña de Amanda". Al respecto una amiga de Amanda, Raquel Magallón, aseguró que la maestra siempre quiso trabajar con niños:

“Ella simplemente iluminó la habitación. Tenía una sonrisa tan grande y hermosa. Siempre estaba feliz y siempre llena de energía. Esto es realmente impactante y realmente triste … Ella era solo un ángel. Ella era la persona más feliz.

Definitivamente me alegraba el día cada vez que la veía y no sé qué pasó con esta situación. Sé que ahora está en paz, pero rezo para que no sufra porque definitivamente no merece salir así”, agregó Raquel Magallón.

RMG