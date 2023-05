Un tiktoker compra puestos de tacos enteros y los regala a los paisanos en EU, ha gastado 400,000 dólares: "Lo importante es ayudar"

Jesús Morales, mejor conocido como Juixxe es una de las figuras más virales en TikTok, ya que sus videos van más allá del entretenimiento de ver cómo le da dinero a alguien en la calle o le regala algo de valor, pues resultan ser una inspiración para sus seguidores, además de que los lleva a tomar acción, como realizar donaciones para que estas acciones sigan sucediendo.

Uno de sus videos más virales en su cuenta es en donde se acercó a un puesto callejero de tacos en Estados Unidos, ahí probó el tradicional platillo mexicano en compañía de su mamá, quien es mexicana como él. Les gustó tanto, que el creador de contenido decidió hacerles la siguiente propuesta a los vendedores ambulantes latinos: pagar por todos los tacos que se vendan en la siguiente hora.

La idea de pagar por toda la comida que se venda en cierto tiempo ha sido de los videos más virales. | FOTO: TikTok @Juixxe

Los vendedores accedieron y de inmediato, Jesús colocó el letrero de "tacos gratis" para que se acercaran las personas a probar uno de los platillos favoritos de la mayoría de los mexicanos. Y comenzaron a llegar las personas quienes se mostraron sumamente agradecidas por el gesto del tiktoker. Al final del video, Juixxe pregunta cuánto fue en total, lo que sumó 937.50 dólares (17 mil pesos mexicano), lo cual procedió a pagar como se había acordado, pero con mil dólares además de otros mil de propina, sumando en total lo equivalente a 36 mil 280 pesos mexicanos.

La labor altruista que se ha viralizado en TikTok

A través de emotivos videos cortos, Jesús se acerca con vendedores de tacos, golosinas, fruta, nieves, pan, entre otros para ofrecerles dinero desinteresadamente, en ocasiones mediante simples dinámicas en las que por ejemplo, por aceptar cortar una Rosca de Reyes con él, momento en que le dio a un hombre 500 dólares en efectivo (9 mil 038 pesos mexicanos).

Aunque actualmente Juixxe es un referente en este tipo de acciones que se viralizan debido al mensaje que llevan, no siempre fue así, pues en entrevista con El Heraldo Digital, Jesús Morales recordó con nostalgia, pero al mismo tiempo, bastante alegría cómo inició creando contenido y hasta donde ha llegado: "Empecé con 100 dólares de mi propio bolsillo. Saqué 100 dólares e hice un video regalándole ese dinero a un vendedor ambulante, a un elotero, pero nunca pensé que se podría convertir en algo así, porque desde ese día he donado y regalado más de 400 mil dólares" agregó.

Por otro lado, destacó las cualidades de la comunidad latina, a quienes suele apoyar en las calles, pues para él, es satisfactorio ver cómo muchas de estas personas no creen que les pueda pasar a ellos hasta que lo viven: "Porque nuestra gente nunca está pidiendo dinero, siempre anda trabajando y luchando por su pan de cada día y para mí lo más satisfactorio es que nuestra gente es tan humilde que hay muchas veces que ellos rechazan el dinero, pero esas son las personas que en verdad merecen ese apoyo".

Pero no todo ha sido como lo planea y Juixxe reveló para El Heraldo Digital cómo también se ha enfrentado a situaciones inesperadas: "Hay veces que algo no sale como lo pensaba, pero al final del día no importa eso, lo que importa es ayudar a la gente" lo anterior lo destacó sobre el hecho de que han habido momentos en los que espera otra reacción en las personas que ayuda, sin embargo, no sucede, pero subrayó: "Hasta esos videos los subo, porque al final del día no importa la reacción de la gente, toda la gente reacciona diferente y pues es más la acción y por eso subo todos los videos, no importa cómo las personas reaccionan porque quiero que la gente sepa que no es sólo por un video que estamos haciendo esto, lo hacemos para en verdad ayudar a la gente y para que sepan que sus donaciones se les están dando a la gente trabajadora".

"Si en verdad quieres hacer algo así, sí se puede y sólo lo que tienes que hacer, es empezar desde donde puedas"

Cabe recordar que actualmente, existen otros creadores de contenido como MrBeast o HotSpanish que también han seguido esta línea de ofrecer dinero, en ocasiones a gente que lo necesita, pero el estilo de algunos es viralizar su contenido dando este apoyo económico como premio tras acceder participar en un reto o bien, conmover a las personas con alguna historia detrás. Sobre eso, Juxxie refirió: "A mí me da alegría, la verdad, quizás hay gente que piensa diferente o tiene envidia, pero yo creo que es bueno tener otra gente que está haciendo cosas similares porque yo creo que estos videos inspiran a la gente para salir y hacer algo. Yo siempre les doy like a esos videos, no importa de donde son, si son en inglés o en español, yo creo que es algo muy bonito".

A muchas personas les causa sorpresa que un extraño les regale dinero. | FOTO: TikTok @Juixxe

Y es que para Juixxe, la inspiración es una palabra clave en su contenido, pues considera que puede que alguien no lo conozca a él, pero una acción similar de otro creador de contenido que sí conoce podría llevar a esa misma persona a inspirarse y tomar acción. Tal como ocurrió con sus padres, quienes lo inspiraron a hacer buenas acciones, pero también la comunidad latina, por lo que adelantó: "Si tengo la oportunidad de ir a México a hacer cosas ahí, claro que quiero hacer más cosas en diferentes áreas y espero que podamos hacer cosas hasta más grandes para la gente".

A través de sus redes sociales @Juixxe en Instagram, TikTok y Youtube , el creador de contenido comparte las acciones altruistas que realiza que también son posibles gracias a las donaciones que recibe de sus seguidores a través de Venmo y Cashh App cuyo resultado son las experiencias que muestra en sus virales clips, cuyo dinero lo destina a personas que lo necesitan, generalmente, vendedores ambulantes en calles de Estados Unidos.

"La verdad... es una bendición para la gente pero con todo esto, mi vida también ha sido bendecida"

