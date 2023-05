Un taxista rescató a una joven de la brutal paliza de su ex gracias a un mensaje secreto

Una joven mujer de solo 26 años reveló como un mensaje secreto de cinco palabras la salvó de su violenta ex pareja, quien la sometió a terribles palizas y torturas durante seis horas. Gracias a un taxista fue que esta chica pudo contar la terrible experiencia que tuvo con Daniel Little de 33 años, originario de Warrington, Cheshire en Inglaterra. Este sujeto golpeó sin piedad a Rosie Frankish, debido a que ella le pidió la separación. Él no quiso que ella continuara con su vida, la culpó de cada una de sus desgracias y se desquitó de una forma brutal con la madre de sus dos hijos.

Sufrió bofetadas, puñetazos, patadas que le dejaron terribles moretones en todo el cuerpo y cara. FOTO: Especial

Tras seis horas de tortura, logró escapar con la ayuda de un taxista

Luego de haber sido manchada con excremento de perro y golpeada salvajemente por su ex pareja, la mujer resistió seis horas de tortura y pudo escapar de su agresor hacia un taxista. Lo abordó en medio de mucho ajetreo debido a la situación tan violenta, pero esta frase la salvó de la muerte:

"Por favor, conduce. Solo vamos. Ahora.", le dijo al conductor de la unidad, quien no lo pensó dos veces y arrancó inmediatamente.

Esto fue lo que pasó

Rosie Frankish es madre de dos hijos, tiene 26 años y también es originaria de Warrington, Cheshire en Inglaterra. Estuvo encerrada en una relación abusiva con Daniel Little, de 33 años, quien se negó a dejarla seguir con su vida cuando ella trató de separarse. Este sujeto acababa de ser liberado de la custodia policial por atacar a un extraño cuando repentinamente se apareció en la casa de la joven mujer. Los incidentes ocurrieron en diciembre del año pasado, cuando golpeó desesperadamente la residencia y le exigió que lo dejara entrar.

En esta ocasión, no fue muy diferente lo que pasó. Repitió el mismo actuar y una vez dentro la agarró por el cuello y la sometió. Durante seis horas le propinó una serie de puñetazos, patadas y bofetadas a la par que le gritaba, reclamaba y culpaba de todo lo malo de su vida. Rosie Frankish recordó que Daniel Little le decía que todas las desgracias de su vida eran "por su culpa". También le recalcó que se había llevado a su familia y que ella tendría que pagar por ello.

"Sabía que el ataque venía. Sus ojos estaban completamente muertos. No tenía forma de comunicarme con él.", puntualizó la joven madre.

Se portó como todo un "caballero" al principio, pero poco a poco fue sacando su lado controlador, posesivo y violento. FOTO: Especial

El perrito del hogar se asustó de ver tal escena de violencia y defecó dentro de la casa, puesto que todo estaba cerrado bajo llave. Fue entonces que el sujeto aprovechó la situación y le untó las heces en la cara, moliéndoselas en las mejillas y el cabello a través de una toalla. Daniel Little, frenético y obsesionado por su "venganza", obligó a la joven mujer a sentarse en el inodoro mientras él mismo se bañaba, decidido a no la perdería de vista. Finalmente, el hombre decidió que necesitaba regresar a su casa para conseguir algo de ropa y arrastró a la madre consigo —que todavía estaba en pijama y cubierta de heces de perro—. Pidieron un taxi y abordó la parte trasera.

"El viaje en taxi duró solo unos diez minutos, pero se sintió como una eternidad. Mi mente estaba llena de posibilidades, pensé en tirarme a la carretera o gritar por las ventanas pidiendo ayuda.", puntualizó.

Sin embargo, vio su oportunidad cuando Daniel Little bajó primero y ella le dijo al taxista que condujera.

"Mientras se alejaba, Daniel estaba agarrando la puerta, tratando de volver a entrar. Acabo de escapar. Quiero que todas las mujeres vean su rostro y sepan de lo que es capaz.", detalló.

Ella pensó que moriría esa noche debido a los golpes

Rosie Frankish pensó que esa misma noche el sujeto la mataría, pues la tortura y los golpes fueron brutales. Quedó con severos moretones en todo el cuerpo durante semanas, estos como resultado del terrible ataque en el que le propinaron puñetazos, bofetadas y patadas. Ahora, gracias a los esfuerzos policiales, Daniel Little finalmente fue encarcelado por tres años y siete meses por el Tribunal de la Corona de Liverpool después de admitir agresión que ocasionó daños corporales reales y encarcelamiento falso, todo esto a penas la semana pasada.

La joven madre tuvo un sin fin de emociones durante todo este tiempo, ella comentó a la prensa que conoció a su ex pareja hace siete años y que la violencia comenzó cuando estaba embarazada de su primer hijo. Aseguró que tuvo una disyuntiva en si ser madre soltera, pero este hombre se portaba —cada cierto tiempo— como un sujeto "encantador, muy bromista y confiado" en los y más en los primeros días de su relación. Simplemente la apoyó y la amó cuando nació su bebé. Después de establecer un hogar, la pareja tuvo un hijo más al año siguiente. Pero fue durante su segundo embarazo que Daniel Little comenzó a abusar de ella.

"Estaba embarazada de tres meses cuando me agarró del pelo en una discusión.", recordó Rosie Frankish.

Por su delito pasará tres años en prisión antes de ser liberado. FOTO: Especial

A pesar de esto, la joven mujer dijo que estaba decidida a quedarse con Daniel Little por el bien de sus hijos, incluso cuando él se volvió cada vez más controlador y violento, al punto de obligarla a entregarle su teléfono y las llaves una vez que estuvo en casa. En el 2020, la pareja se separó y, dos años después, volvió a saber de su ex pareja, dado que él suplicaba ver a los niños. Vacilante, Rosie Frankish accedió a que salieran con él y dijo que el arreglo funcionó bien al principio. Sin embargo, ella tuvo que dar un paso atrás una vez que las malas conductas volvieron. Decidió poner reglas en la visita con los menores y le dijo que solo podría ver a los infantes en visitas supervisadas con otro adulto presente.

Se dice que Daniel Little se tomó mal la noticia y su comportamiento se deterioró, lo que finalmente llevó a su arresto por atacar a un extraño en diciembre de 2022. Al ser liberado, se dirigió de inmediato a la dirección donde vivían Rosie Frankish y los niños. Después de dejarlo entrar, la joven madre aseguró que él le agarró la garganta y la arrojó contra el congelador de la nevera antes de arrastrarla escaleras arriba, donde continuó su ataque.

Entre golpes, ella dijo que él la obligó a abrazarlo y que prometió no golpearla más, antes de reanudar el ataque "como si todo fuera parte de un juego enfermizo". No fue sino hasta seis horas después que Daniel Little decidió que necesitaba "recoger algo de ropa y llamó a un taxi".

La huida fue la parte más difícil

Rosie Frankish aclaró que Daniel Little la miraba esperando que saliera detrás de él. El sujeto encendió un cigarro al bajar del auto y así ella vio la oportunidad de escapar. En voz muy baja le dijo al conductor que solo condujera y él cuestionó a dónde. En ese momento el agresor logró alcanzar la manija de la puerta, para ella todo sucedió en cámara lenta y terminó por gritar.

"Grité y el conductor simplemente puso el pie en el suelo y nos fuimos. No podía creer que había terminado. Me llevó a la comisaría y conseguí ayuda.", recalcó.

Rosie Frankish fue llevada al hospital con cortes y hematomas severos, incluido un ojo morado, pérdida de audición en el oído izquierdo, un hematoma de 10 centímetros del hombro hasta el codo, un hematoma de 5 centímetros en el pecho e hinchazón en la cabeza y el cuero cabelludo. Los oficiales arrestaron a Daniel Little poco después. Finalmente admitió sus fechorías y ahora fue encarcelado. Pero el trauma acompañará de por vida a la pobre madre de familia.

"Psicológicamente, esto me ha afectado. No puedo dormir bien. Siento que no puedo hablar con nadie más que con mi familia. Me siento vulnerable como resultado del incidente. Cuando cierro los ojos, puedo ver su rostro de esa noche. Me encantaba estar sola, pero ahora no puedo hacer eso.", confesó.

Ante el tribunal Daniel Little externó que estaba "profundamente avergonzado" de su comportamiento. Su abogado externó que él aceptaba que necesitaba estar en prisión y ser castigado. Esto sin contar el largo historial de condenas anteriores por 34 delitos, incluida la violencia que le generó un total de 17 condenas. Para concluir, el registrador Michael Blakey describió el ataque como un "prolongado y persistente". Puntualizó que hubo severo daño psicológico hacia la víctima pues humilló de sobremanera a Rosie Frankish. Este sujeto fue condenado a tres años y siete meses de prisión, de los cuales cumplirá la mitad antes de ser liberado bajo licencia.

"Creo que su sentencia debería haber sido mucho más larga. Podría haberme matado esa noche, y tal vez lo hubiera hecho si no hubiera sido por el viaje en taxi. Me siento profundamente traumatizada por lo que hizo. El objetivo de Daniel era arruinarme, pero eso no sucederá. No dejaré que gane. Estoy construyendo una nueva vida para mí y mis hijos, y nuestro amor es mucho más fuerte que su odio.", finalizó Rosie Frankish.

