Nueva alerta en EU por extraño virus: ocasiona infecciones pulmonares severas y fiebre alta

Un nuevo virus respiratorio ha encendido las alertas en Estados Unidos, donde ya se han comenzado a registrar los primeros contagios. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el metapneumovirus humano (HMPV, por sus siglas en inglés) se ha extendido por todo el país y cada vez son más los casos que se registran durante esta temporada de primavera.

La organización reveló que los casos por este virus han abarrotado las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de niños pequeños y ancianos, quienes son los más vulnerables a estas infecciones. Las autoridades sanitarias advierten que el HMPV es un virus muy poco conocido que causa los mismos síntomas de una gripe: tos seca, secreción nasal, dolor de garganta y fiebre, por lo que piden a la población estar alerta.

El virus afecta, principalmente, a niños y adultos mayores. Foto: especial.

La principal preocupación de los CDC es que en la actualidad es muy difícil identificar a las personas infectadas con este poderoso virus, ya que, a diferencia del Covid-19, a los enfermos no se les realizan pruebas para detectar la presencia de este patógeno. Además, no existen vacunas para el HMPV, ni medicamentos antivirales para tratarlo. Las personas que se contagian y presentan síntomas graves acuden al hospital, donde los médicos les dan tratamiento para sus molestías, pero no contra el virus.

Un peligro del que no se habla

Los especialistas han evidenciado que el HMPV es un virus tan importante y peligroso como la influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR). Al respecto, un estudio realizado en Nueva York, demostró que el metapneumovirus humano es la segunda causa más común de infecciones respiratorias en menores y en ancianos hospitalizados.

El metapneumovirus humano fue descubierto en el año 2001. Foto: especial.

De igual manera, los CDC advirtieron que las infecciones por HMPV pueden llevar a los pacientes a cuidados intensivos y casos mortales de neumonía en adultos mayores. Por lo que recomiendan a los médicos que consideren la posibilidad de realizar pruebas de detección del virus del HMPV en invierno y primavera, cuando suele alcanzar su punto máximo.

¿Qué es el HMPV?

El metapneumovirus humano fue descubierto en el año 2001. Este peligroso virus pertenece a la familia Pneumoviridae junto con el Virus Sincicial Respiratorio (RSV). Los síntomas más comunes de esta infección son: tos, congestión nasal, fiebre y dificultad para respirar. En tanto, en los casos más graves se puede desarrollar bronquitis o neumonía. De acuerdo con las autoridades, el período de incubación estimado es de 3 a 6 días, mientras que la duración media de la enfermedad puede variar según la gravedad.