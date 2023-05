El Papa Francisco cancela su agenda debido a una enfermedad, informa el Vaticano

El sumo pontífice de 86 años tuvo que cancelar toda su agenda debido al aumento de temperatura que reportó. Este viernes por la mañana, el papa Francisco presentó un cuadro de estado febril que únicamente ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo se quiere defender de un virus infeccioso. La noticia la dio a conocer un portavoz del Vaticano este viernes 26 de mayo, quien detalló que:

El papa Francisco ingresó por primera vez al hospital en el 2021, cuando lo operaron del colón. FOTO: AP

Matteo Bruni, quien está al frente de la oficina de prensa del Vaticano explicó la condición de su santidad, pero no ahondó en los detalles que lo hicieron padecer la fiebre. Únicamente se vio como esta mañana no se envió a los medios la tradicional agenda del papa Francisco y sólo minutos después se supo que habían sido suspendidas sus actividades. Recordemos que en la tarde del pasado jueves, el papa había asistido a un acto de la fundación Scholas, en la que se le vio en buena forma. Platicó con los alcaldes latinoamericanos y otras personalidades sin ningún problema.

Debemos tomar en cuenta que, a finales de marzo de este año, el sumo pontífice ingresó a un hospital por una pulmonía aguda. Se atendió en el nosocomio Gemelli de Roma por "una pulmonía aguda", según explicó el mismo durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

"Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", explicó el papa al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.