Muere un hombre al activarse una vieja granada de mano en Indiana

Una granada de mano hallada cuando una familia registraba las pertenencias de un familiar anciano estalló en Indiana, matando a un hombre y dejando heridos a sus dos hijos adolescentes, informó la Policía local.

El suceso ocurrió el sábado en la tarde en la comunidad de Lakes of the Four Seasons en el noroeste de Indiana, dijo la agencia. Añadió que la explosión mató al padre, de 47 años, y dejó heridos a su hijo de 14 años y la hija de 18, que fueron llevados al hospital con heridas causadas por esquirlas.

El jefe policial Oscar Martinez dijo que los investigadores están tratando de determinar qué causó el estallido de la granada en la casa, a unos 50 kilómetros al sudeste de Chicago. Las autoridades de inmediato no divulgaron más información sobre la granada o por qué ese familiar la tenía.

Sin embargo, detectives que llegaron a la escena notificaron a televisoras locales que el dispositivo pudo haber detonado debido a su antigüedad o incluso otros factores, como el hecho de que se le hubiera retirado el seguro accidentalmente.