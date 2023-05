VIDEO: el escalofriante momento en que estalla un avión de la Fuerza Aérea y el piloto se salva de milagro

Este sábado a temprana hora, un cazabombardero F-18 de la Fuerza Aérea Española se estrelló en una base aérea en la periferia de la ciudad de Zaragoza, pero el piloto accionó el mecanismo de eyección sin percances, dio a conocer este mismo día el Ministerio de Defensa de España.

“El piloto se ha eyectado satisfactoriamente y el avión ha caído dentro del perímetro de la base”, tuiteó el Ejército del Aire y del Espacio de España.

La base, que se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad, pertenece al Ejército del Aire y del Espacio español y alberga unos 17 F-18. De acuerdo con la agencia de noticias española EFE, el cazabombardero estaba entrenando para una exhibición de vuelo cuando ocurrió el terrible incidente.

El F-18 Hornet, de fabricación estadounidense, ha formado parte de la fuerza aérea de Estados Unidos desde la década de 1980 y ha sido comprado por las fuerzas aéreas de varios países aliados.

El Ejército del Aire español adquirió sus primeros 72 modelos de F-18 fabricados por McDonnell Douglas en 1983. Los cazas, conocidos por su versatilidad, entraron en servicio tres años después. Posteriormente, la fuerza aérea de España compró un número no especificado de F-18 adicionales.

Así se vio la terrible explosión. Foto: Zaragoza denuncia

Circula en redes el terrible momento

Los videos publicados en las redes sociales mostraron al avión cayendo hacia el suelo y estallando en medio de una bola de fuego. En las grabaciones se escucha el fuerte impacto ante la mirada atónita de quienes presenciaron el momento: "¡Uy, no, nooo!", se le escucha a decir a un hombre en los videos.

Agencias internacionales de noticias reportaron que el piloto fue hospitalizado y su vida no corría peligro, mientras que la Guardia Civil le dijo a The Associated Press (AP) que una de sus patrullas fue la primera en llegar hasta el aviador, que cayó fuera de la valla exterior que rodea la base aérea.

Según la Guardia Civil, el piloto sufrió heridas en las piernas, al parecer porque cayó en paracaídas desde poca altura. Fue evacuado al hospital en un helicóptero y dijo que colaboraría con los militares en la investigación del accidente. Agregó que la información inicial proporcionada por el piloto fue que el avión aparentemente había sufrido un desperfecto.

