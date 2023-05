Alejandra Quiroz, la mujer que cambió la albañilería por ser modelo de OnlyFans: ahora gana miles de pesos

Alejandra Quiroz es una mujer originaria de Ecuador que decidió dejar la albañilería para ser estrella en OnlyFans, asegura que la decisión le cambió la vida ya que se volvió un éxito en redes sociales y ahora tiene la vida que siempre soñó, entre viajes, gimnasio y videos virales.

En TikTok suma 5.3 millones de seguidores Foto: Instagram alejitaquiroz.f

Algunos usuarios aseguran que es la Karely Ruíz ecuatoriana, la mujer ha tenido mucho éxito en redes comparte sus rutinas al gimnasio, así como sus visitas a lugares paradisiacos, en TikTok suma 5.3 millones de seguidores, en Instagram tiene más de 2 mil seguidores.

Tuvo gran éxito en redes sociales Foto: TikTok

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Alejandra responde a sus “haters”

En uno de sus tiktoks, Alejandra Quiroz rompió el silencio sobre sus “haters” que le han hecho comentarios negativos e incluso ofensas al mostrar su cuerpo en dichas redes sociales. “Hola a todos, muy buenas tardes chicos. Espero se encuentren bien todos”, es como la curvilínea mujer comienza el clip.

Foto: Instagram alejitaquiroz.f

La influencer siguió con su discurso: “El día de hoy vengo a decirles algo que ya lo he hablado. Me he podido dar cuenta que hay muchísimas personas que tratan de ser ofensivas conmigo. Yo creo que en esto que yo hago de hacer videos para ustedes, no le hago daño absolutamente a nadie”.

“Nunca he ofendido ni nada por el estilo, pero siempre hay gente que trata de hacer eso conmigo, yo creo si a alguien no le gusta el contenido de una persona, simplemente desliza y sigue con lo suyo; pero siempre hay personas que se quedan y hacen comentarios ofensivos.

"Yo no ofendo ni le hago daño a nadie, espero que la gente sea recíproca conmigo" así respondió a sus haters Foto: Instagram alejitaquiroz.f

He evitado últimamente responder a los comentarios, porque siempre salta alguien diciendo “x” cosas que no me parecen. He respondido a un par que sí me han sacado de mis casillas. Creo que todos merecemos respeto. Yo no ofendo ni le hago daño a nadie, espero que la gente sea recíproca conmigo. Que no se metan conmigo, con lo que hago porque hay muchísimas personas cuestionando sobre cómo visto. (No) Les debería importar qué es lo que hago con mi tiempo y mis cosas”, señaló Alejandra.

Con información de Rodrigo Mendoza

SEGUIR LEYENDO:

Ofrecía abrazos gratis pero era una trampa para matar niños: el asesino sigue suelto

Abusó de los niños a su cargo durante 10 años, pastor arrepentido confiesa a la policía

Espíritus, ángeles y familiares muertos: enfermera revela lo que la gente "ve" a punto de morir