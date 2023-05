Ahora la viruela símica: la OMS declara el fin de la emergencia sanitaria mundial

Esta mañana el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom dio a conocer que se declara el fin de la emergencia de salud pública internacional por viruela símica, también conocida como viruela del mono: "Ayer, el comité de emergencia de #mpox se reunió y me recomendó que el brote ya no represente una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo y me complace declarar que la mpox ya no es una emergencia sanitaria mundial" refirió.

Tedros Adhanom dio a conocer la noticia durante una conferencia de prensa y en redes sociales. | FOTO: Twitter @DrTedros

En este contexto, Adhanom refirió que casi un 90 por ciento menos de casos de viruela símica se confirmaron en los últimos tres meses, en comparación de los tres meses anteriores y destacó que el trabajo de las organizaciones comunitaria, junto con las autoridades de salud pública, ha sido fundamental para informar a las personas sobre los riesgos de esta enfermedad y agregó: "Alentar y apoyar el cambio de comportamiento y abogar por que el acceso a las pruebas, vacunas y tratamientos sea accesible para las personas más necesitadas".

De igual forma, el director de la OMS se tomó un momento para señalar que el estigma ha sido una preocupación importante en el manejo de esta epidemia y continúa obstaculizando el acceso a la atención para la viruela del mono, la temida reacción contra las comunidades más afectadas no se ha materializado en gran medida.

Sin embargo, reiteró que al igual que el Covid-19, esto no significa que "el trabajo haya terminado", ya que la viruela símica continúa planteando importantes desafíos de salud pública, los cuales necesitan de una respuesta sólida, proactiva y sostenible. "Sigue siendo importante que los países mantengan sus capacidades de prueba y continúen sus esfuerzos, evalúen su riesgo, cuantifiquen sus necesidades para responder y actúen con prontitud cuando sea necesario" señaló el titular de la OMS.

Información en desarrollo...