Geoffrey Hinton, pionero de la IA, advierte de amenaza para la humanidad y deja Google

Tal parece que cuando los grandes líderes de la tecnología solicitaron una pausa al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) no bromeaban. Ahora Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en la materia, los respaldó tras renunciar a su trabajo dentro de Google y poder advertir, con mayor libertad, sobre los peligros que representan las nuevas tecnologías.

Conocido como el "padrino" de la IA expuso en entrevista para el medio The New York Times que lamenta el haber dedicado gran parte de sus 75 años a su creación y mejora constante. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, aseguró que (a manera de consuelo) de no haber sido él, otro habría hecho el mismo trabajo que él desempeñó.

Con esto, tuvieron un mayor respaldo las voces de Elon Musk y Steve Wozniak quienes solicitaron, a través de una carta, a los laboratorios de IA que detengan cuanto antes el entrenamiento de sistemas más potentes que ChatGPT, una de las grandes apuestas de las grandes empresas tecnológicas.

El ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica aseguró que la herramienta puede ser utilizada por "malos actores" para "cosas malas" y advirtió sobre la velocidad en la que se están desarrollando varios avances. En este caso, mencionó que hizo un análisis que terminó por asustarlo: "Mire cómo era hace cinco años y cómo es ahora, tome la diferencia y propáguela hacia adelante. Eso asusta", expuso.

Los grandes líderes de la tecnología solicitaron una pausa al desarrollo de la IA (Foto: Especial)

¿Cuáles son los riesgos del avance de la IA?

De acuerdo con Geoffrey Hinton el avance de la IA puede llegar a confundir al hombre tras la enorme exposición de textos, fotos y videos falsos. Esto ya está pasando y como prueba se encuentran las imágenes del Papa Francisco vestido con ropas modernas, adaptadas a sus prendas eclesiásticas o la supuesta detención del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, también advierte de los trabajaos que podrían ser desempeñados por la tecnología, dejando trabajadores desempleados. "La idea de que estas cosas en realidad podrían volverse más inteligentes que las personas, algunas personas lo creían, pero la mayoría de la gente pensaba que estaba muy lejos. Yo pensaba que estaba muy lejos. Pensaba que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más", reveló sorprendido.

Al final, a través de un tuit, el británico mencionó que abandonó Google, pero no para criticar a la empresa sino para hablar de los peligros que representa la IA. Sobre el famoso buscador de Internet dijo que HA actuado de manera responsable.

"En el NYT de hoy, Cade Metz insinúa que dejé Google para poder criticar a Google. En realidad, me fui para poder hablar sobre los peligros de la IA sin considerar cómo afecta esto a Google. Google ha actuado de forma muy responsable", escribió.

SIGUE LEYENDO:

La Inteligencia Artificial tiene sed: esta es la increíble cantidad de agua que necesita