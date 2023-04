Terror en el aire: piloto aterriza de emergencia tras encontrar una serpiente venenosa bajo su asiento

El piloto de una avioneta en Sudáfrica vivió una experiencia terrorífica al descubrir que debajo de su asiento se ocultaba una peligrosa serpiente. A pesar de que el animal era de una especie venenosa, el experimentado piloto trató de conservar la calma, para no asustar a los cuatro pasajeros que transportaba, y realizó un aterrizaje de emergencia.

El piloto de la aeronave, identificado como Rudolf Erasmus, detalló, ante prensa local, que se percató de la presencia del animal porque sintió "algo frío" que se deslizaba por la parte baja de su espalda. Al girar, inmediatamente vio la cabeza de una cobra del Cabo Grande que "retrocedía bajo el asiento", según declaró. "Fue como si mi cerebro no se diera cuenta de lo que sucedía", relató el hombre.

La serpiente se encontraba bajo el asiento. Foto: Pixabay.

"Hubo un momento de silencio atónito", agregó Erasmus. De igual manera, reveló que todos en la avioneta conservaron la calma, sobre todo él mismo y aprovecho para llamar al control aéreo y pedir permiso para aterrizar de emergencia en una pequeña ciudad del centro sudafricano llamada Welkom. Por los próximos 15 minutos, el piloto observó como la serpiente se enrollaba a sus pies, hasta que pudo aterrizar: "No podía dejar de mirarla. Parecía feliz debajo del asiento", dijo.

"No tengo mucho miedo a las víboras, pero normalmente no me acerco a ellas", comentó el piloto. Por su parte, Brian Emmenis, un trabajador de la radioemisora Gold FM de Welkom reveló que recibió un pedido de ayuda y llamó al departamento de bomberos y rescate, que envió a socorristas y un herpetólogo para recibir el avión en el aeropuerto.

La aeronave hizo un aterrizaje de emergencia. Foto: especial.

Emmenis relató que todos desembarcaron "evidentemente agitados", pero a salvo gracias a Erasmus. Agregó que "el piloto conservó la calma y aterrizó ese avión con una mortífera cobra del Cabo venenosa bajo su asiento". La serpiente fue asegurada por las autoridades locales.

SIGUE LEYENDO

La ex modelo vinculada con Trump rompe el silencio tras su acusación

Descubrió la infidelidad de su esposo y él la obligó a beber ácido: Matilde murió tras 37 días de lucha

Viaje romántico terminó en tragedia: una mujer murió y su pareja permanece en coma tras comer pescado exótico