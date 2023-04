Le cortaron las manos y los pies, luego la quemaron viva y aún no hay acusados

Nueva Zelanda fue escenario de un atroz feminicidio en el que hasta la fecha no se han encontrado culpables. Ariki Rigby de solo 18 años fue desmembrada y quemada viva dentro de un automóvil, luego de esto su cuerpo fue abandonado en un terreno baldío y un paseador de perros fue quien encontró el cuerpo. Lo más grave de este caso es que si él no le hubiese insistido a la policía a investigar los casos, el cuerpo de la joven hubiese sido reportado como "desaparecido definitivamente". La familia de la víctima acusó que las autoridades no están haciendo lo necesario para dar con el o los responsables y a un año de esta tragedia, no se tienen pistas claras y concisas del crimen.

Por miedo a las represalias con los pandilleros de la zona, es que no han querido testificar lo sucedido. FOTO: Neil Reid

Ella estaba de vacaciones para visitar a sus familiares

Ariki Rigby visitó a su núcleo familiar en Havelock North, Nueva Zelanda. Sin embargo, tiempo después de su estadía, se encontró su cuerpo sin manos y pies, además de haber sido calcinado. De hecho, los oficiales locales encontraron su cadáver en condiciones tan fatales que dijeron confundirla con "el cuerpo de una oveja". Ahora la hermana de la víctima Anahera Rigby platicó en un podcast —subido a Youtube— sobre crímenes reales junto cada uno de los puntos que se omitieron en el caso. La familiar detalló en el programa "The Felon Show" que la adolescente tenía los huesos rotos y recalcó el mutilamiento de sus extremidades.

Durante la charla externó que, de no haber sido por el paseador de perros, su hermana jamás hubiese sido encontrada. El caso como tal ocurrió a principios de septiembre del año pasado, pero los policías no se dieron cuenta de que sus restos estaban dentro de una zona de pastizal hasta que un transeúnte insistió a los oficiales regresar a la escena del crimen, esto dos días después.

"Ellos —la policía— iban a hacer que remolcaran el coche y lo aplastaran. Estamos muy agradecidos de que la encontraran, de lo contrario la habrían declarado desaparecida para siempre. Le habían hecho mucho. Descubrí muchas cosas sobre ella.", externó la hermana de la víctima.

Los policías confundieron el cuerpo de la víctima con el de una oveja calcinada. FOTO: Neil Reid

La policía no ha arrestado a nadie

Luego de la muerte tan atroz que sufrió Ariki Rigby, la policía no ha generado ni la mínima pista de quién o quiénes pudieron ser los responsables. Detallaron que "es posible" que los supuestos testigos no se hayan presentado a la corte debido a las afiliaciones a las pandillas de los que se cree son los verdaderos responsables, al menos así lo detalló un medio local. Y es que la adolescente solo se encontraba de vacaciones con su familia cuando fue brutalmente asesinada. De acuerdo con su hermana, "el último recuerdo que tengo es de ella saliendo por mi puerta y saltando a su auto."

Luego de esto explicó que la ventana del vehículo no subía, así que le debieron de poner una bolsa de basura que la cubriera para poder cubrirse de la lluvia. "Eso era una señal de que no debía ir a ningún lado". Anahera detalló que le rogó mucho a su hermana para que se quedara, pero simplemente ella no quería. Por más que insistió, Ariki Rigby deseaba ir a una localidad llamada Hastings, pero la familiar externó que "la golpearían ahí".

Luego de esto encontraron el carro calcinado en River Road Recreational Reserve a principios de septiembre en las afueras de Havelock North.

Se tuvo que pedir constantemente a las autoridades que le pusieran foto al caso. FOTO: Neil Reid

Ariki Rigby sufría ansiedad pero luchaba contra estos padecimientos

Anahera Rigby afirmó que su hermana asesinada estaba luchando con problemas de salud mental y de ansiedad, pero el acudir a las reuniones de la iglesia y orar regularmente la estaba ayudando a ganar confianza. Confesó que no se dio cuenta a tiempo de que muchas cosas estaban ocurriendo en la vida de la víctima, y que Ariki tampoco compartía sus traumas con ella.

“Mi hermana y yo nos caímos de la iglesia... ella empezó a caerse de nuevo. La maldad realmente estaba golpeando a mi hermana y también me estaba haciendo lo mismo a mí.", explicó la familiar de la víctima.

Luego de esto, la joven adolescente volvió al pueblo donde la hermana advirtió que "la golpearían". Una localidad llamada Hastings. Anahera Rigby le dijo que se asegurara a ir a casa de su padre, y en la primer semana que estuvo en el lugar, terminó en casa de su amiga. Después de eso ya no pudo localizar a la víctima y mucho menos de ponerse en contacto con ella. La familiar cree que los asesinos de Ariki podrían estar afiliados a pandillas, pues cuando la gente cercana pudo ingresar a sus redes sociales, "tuvimos un espeluznante descubrimiento.", declaró la joven.

"Mi hermana iba a encontrarse con alguien diciendo cosas como 'debería traer mi escopeta', 'no me importa sólo mátame perro estoy agotada como la mierda, sólo mátame'".

Hasta el momento, la familia teme por su seguridad, pues creen que este incidente le podría ocurrir a cualquiera de no hallar a los delincuentes. FOTO: Neil Reid

La familia también reunió con la persona que encontró el cadáver de la víctima, y describió que la policía iba a aplastar directamente el carro si no es que insistieron que el cuerpo de la hermana se encontraba allí. Estaba metido debajo del asiento del conductor del coche, y las manos y los pies no estaban con el cuerpo. "Como pudieron la metieron ahí debajo, así que la mayor parte de su cuerpo estaba ahí debajo, pero estaba quemado. Estamos muy agradecidos de que la encontraran, de lo contrario la habrían declarado desaparecida para siempre. Le habían hecho mucho. Descubrí muchas cosas sobre ella.", declaró Anahera.

Los posibles testigos no se presentaron debido a las pandillas

Lo último que se supo de este caso fue en Navidad, cuando la policía dijo que los posibles testigos de las investigaciones sobre el feminicidio de Ariki no se presentarían debido a "las posibles afiliaciones" a las pandillas de los supuestos responsables. Asimismo detallaron que el automóvil en el que habían metido el cuerpo de Ariki fue llevado a la Reserva Recreativa de River Road ya sea tarde en la noche del 2 de septiembre o temprano en la mañana del 3 de septiembre. Pero después de esto fue que le prendieron fuego. El auto incendiado fue reportado a la policía el 3 de septiembre. Sin embargo los oficiales no se dieron cuenta de que los restos carbonizados en el interior eran humanos.

El automóvil permaneció allí durante dos días más antes de que el paseador de perros se diera cuenta de que el cuerpo era humano e instó a la policía a regresar a la escena. El mismo hombre reveló que Ariki Rigby había sufrido múltiples fracturas. Por su parte, el detective sargento mayor James Keene dijo que la policía creía que las afiliaciones a pandillas de los presuntos responsables impedían que los posibles testigos transmitieran información vital.

“Sabemos que hay personas en nuestra comunidad que saben qué le pasó a… Ariki, y quién fue el responsable”, dijo Keene. “También sabemos que hay algunas razones por las que la gente podría no estar hablando, una de las cuales es la creencia de que 'narrar' no es lo 'hecho'. Mi súplica es que la gente deje de lado esa creencia y se concentre en lo que es correcto hacer”.

La hermana angustiada advirtió que sus calles "no son seguras” hasta que se localice a los responsables. Externó que su único deseo era que encontraran a todos los delincuentes, puesto que la víctima solo tenía 18 años, era amada, tenía una familia que la amaba y de la noche a la mañana terminaron con su vida.

