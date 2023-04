VIDEO | Ella es Lara Lane, la mujer que es maestra de día y modelo de OnlyFans por las noches

En redes sociales se viralizó la cuenta de TikTok @amazing.teeeacher, debido a que es de una presunta maestra de nombre Lara Lane que comparte videos al bailar en su salón de clases pero lo que más llamó la atención es que los cibernautas detectaron que tiene una cuenta en OnlyFans.

Los cibernautas detectaron que tiene una cuenta en OnlyFans Foto: TikTok @amazing.teeeacher

De acuerdo a las imágenes del aula, la docente daría clases a niños de preescolar, algunos de sus videos son en el salón, otros en el pasillo de la escuela y otros en la biblioteca, aunque lo que provoca sospechas es que siempre enfoca la misma área, lo que podría ser provocado porque es un set creado por la mujer.

La docente daría clases a niños de preescolar aunque no descartan que sea una simulación Foto: TikTok @amazing.teeeacher

Los usuarios de redes sociales dudan de su profesión, ya que en varios videos aparece con lencería provocativa en el salón de clases por lo que algunos sospechan que en realidad solo se trata de una simulación para generar más expectativa y atraer más seguidores.

En Twitter posee más de 33 mil seguidores Foto: TikTok @amazing.teeeacher

La joven tiene más de 169 mil seguidores en TikTok y 1.3 millones de me gusta en su cuenta, sus videos tienen miles de vistas y en Twitter posee más de 33 mil seguidores. Su nacionalidad hasta ahora es un misterio.

La joven tiene más de 169 mil seguidores en TikTok Foto: Twitter @teacherLaraLane

Detienen a modelo de OnlyFans: grababa los encuentros íntimos con sus clientes para extorsionarlos

Con tan solo 21 años esta sensual modelo venezolana de OnlyFans causó furor en Instagram y aprovechó para aumentar sus cuentas bancarias, fue detenida en Venezuela tras ser acusada de extorsión por uno de sus clientes, dieron a conocer las autoridades locales.

Su nombre es Keidy Alexandra Bastidas Medina, en redes sociales es conocida solo como Alexandra Bastidas, cuenta con más de 37 mil seguidores en Instagram y cerca de 10 mil en Facebook, era muy popular y con ese trabajo aparentemente alcanzaba a mantener su estilo de vida.

No sólo ofrecía fotografías eróticas y en las que posaba sin ropa para sus suscriptores, también promocionaba servicios sexuales Foto: Instagram Alexandra Bastidas

Pero la realidad era muy diferente, no sólo ofrecía fotografías eróticas y en las que posaba sin ropa para sus suscriptores, también promocionaba servicios sexuales, aunque no hay constancia de eso en Instagram, una vez que sus clientes la contactaban y mantenías los encuentros íntimos con ellos, los grababa en secreto para después amenazarlos con viralizarlos si no le pagaban la cantidad de dinero que les pedía.

Fue detenida luego de que uno de los agraviados presentará una denuncia Foto: Instagram Alexandra Bastidas

Fue detenida luego de que uno de los agraviados presentará una denuncia, la aprehendieron en el estado Aragua, Venezuela; la investigación está a cargo de la División de Investigaciones de Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Las autoridades esperan que más víctimas se sumen a la denuncia para evitar que siga operando.

