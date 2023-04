FOTOS | Tragedia ferroviaria en Países Bajos: hay un muerto y 30 heridos

Una persona murió y unos 30 pasajeros resultaron heridos, 19 de ellos de gravedad, cuando un tren, que transportaba a 60 personas, descarriló parcialmente cerca de La Haya la madrugada del martes. Al menos un vagón acabó en un campo junto a las vías, según los servicios de emergencia.

El tren descarriló después de chocar contra maquinaria de construcción situada en las vías a la altura de la localidad de Voorschoten, en la línea entre La Haya y Ámsterdam, indicaron las fuentes.

El accidente se generó cuando el tren impactó contra maquinaria. Foto: AFP

Imágenes de televisión mostraban a personas que utilizaban un puente improvisado para cruzar un canal paralelo a las vías y llegar al tren accidentado en la oscuridad. Muchas ventanas estaban reventadas. No estaba claro si eso había ocurrido durante el accidente o las habían roto los pasajeros para escapar del vehículo.

Los pasajeros heridos fueron atendidos en viviendas cerca de las vías y transportados en ambulancia a hospitales, incluido un hospital de campaña abierto en la ciudad central de Utrecht.

Dos de los vagones del tren quedaron fuera de las vías. Foto: AFP

"Una persona murió y al menos otras 30 fueron heridas. Once personas fueron acogidas en casas de vecinos, mientras que los heridos graves fueron trasladados al hospital", indicaron los servicios de emergencia de Hollands Midden.

En un primer momento se desconocía la causa del siniestro, ocurrido alrededor de las 3:25 de la mañana en la localidad de Voorschoten, cerca de La Haya. Medios neerlandeses indicaron que había una pequeña grúa de construcción en las vías, pero las autoridades no lo confirmaron en un primer momento.

Elementos de rescate ayudaron a los heridos. Foto: AFP

"Este es un accidente increíblemente trágico. Empatizo con las víctimas. Por desgracia también hay un fallecido que lamentar. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de los afectados", indicó en un comunicado la alcaldesa de Voorschoten, Nadine Stemerdink.

Un pequeño incendio en la parte trasera del tren se apagó con rapidez, indicó Ingrid de Roos, vocera del servicio local de bomberos. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, incluido un helicóptero, para trasladar a los heridos más graves al hospital.

Se trata de uno de los mayores accidentes ferroviarios en la historia de Países Bajos. Foto: AFP

"Escuchamos un ruido muy fuerte y de repente las luces se apagaron. No podíamos salir del tren inicialmente porque no había electricidad. Finalmente pudimos después de lo que parecieron horas", dijo un testigo no identificado a la televisión local Omroep West

El director general de la red ferroviaria Pro Rail, John Voppen, describió el accidente como un día negro para los ferrocarriles neerlandeses y dijo que se estaba investigando la causa.

El servicio en esta frecuentada línea, que conecta Ámsterdam con Bruselas y París, quedó suspendido y no se reanudará al menos hasta la tarde, dijeron las autoridades ferroviarias.

Con información de AP y AFP

