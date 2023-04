EU anuncia nuevo apoyo a Ucrania, mandarán municiones para los sistemas de defensa antiaérea

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó otro paquete de ayuda militar para Ucrania. Su valor será de 2.600 millones de dólares y lo dio a conocer a través de un comunicado el día de hoy, martes 4 de abril del 2023, emitido por el Departamento de Defensa estadounidense. De acuerdo con la instancia, brindarán más asistencia de seguridad crítica para el país de Europa Occidental y constará de un nuevo lote de municiones para el sistema de defensa antiaérea, correspondientes a los Patriot y HASAMS.

Joe Biden a definido al presidente de Ucrania como un "héroe" por enfrentar a Rusia, al menos así lo recalcó cuanto su homólogo lo visitó en la Casa Blanca. FOTO: AP

Las municiones para los complejos de lanzacohetes múltiples HIMARS, así como las municiones de artillería, serán mandados a Ucrania entre otras armas. De esta manera, Washington también le entregará a Kiev vehículos tácticos y radares de vigilancia aérea.

"Estados Unidos continuará trabajando con sus aliados y socios para proporcionar a Ucrania capacidades para satisfacer sus necesidades inmediatas en el campo de batalla y sus requisitos de asistencia de seguridad a largo plazo", resaltó el Pentágono.

"Si dejan de ayudarnos, no ganaremos": confiesa Zelenski

Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se mostró preocupado por una posible reducción del apoyo de Washington a su país tras las elecciones presidenciales del próximo año en el país norteamericano. Según confesó —en una entrevista para Associated Press, publicada este miércoles—, el mandatario dijo entender si Estados Unidos dejan de ayudarlos, pero aclaró que de no hacerlo... "no ganaremos".

Zelenski se mostró preocupado por las elecciones de Estados Unidos, ya que la dirigencia de dicho país podría afectar sus relaciones diplomáticas. FOTO: AP

Durante el viaje en ferrocarril a través del territorio ucraniano, el dirigente tuvo cuidado de no nombrar a ninguno de los políticos estadounidenses con los que podría tener que tratar si ganan las elecciones de 2024, aunque compartió su preocupación por la posibilidad de que se produzca un cambio político en Washington, ya que es mucho más importante para ellos que para su país. Recordemos que uno de los candidatos —metido en recientes polémicas— es Donald Trump, quien —además— semanas atrás criticó a Joe Biden por "desembolsar miles de millones de dólares de los contribuyentes para ayudar a Kiev".

Destacó que "en vez de empujar a sus aliados europeos para que sean ellos los que realicen ese esfuerzo", les facilita el apoyo militar.

"¿Por qué la OTAN no está poniendo un dólar tras otro con nosotros? Nosotros ponemos 140.000 millones de dólares y ellos solo una mínima parte. Y todos queremos ver el éxito, pero es mucho más importante para ellos que para nosotros, debido a la ubicación. […] Nunca vamos a volver a tener un partido que quiera dar dinero ilimitado para luchar en guerras extranjeras que son guerras eternas, que son estúpidas", puntualizó el expresidente estadounidense.

Ambos países están empeñados en ganar la guerra, pero parece que Ucrania sin apoyo no podría enfrentar a las fuerzas armadas rusas. FOTO: AP

Asimismo, Donald Trump aseguró que es capaz de poner fin al conflicto armado en un plazo de "24 horas" si resulta elegido, aunque no sea de su total "interés nacional". Cabe destacar que a mediados de este mes, el gobernador de Florida Ron DeSantis y uno de los potenciales candidatos republicanos para las presidenciales de 2024, también expresó que una mayor implicación de su país en la crisis de Ucrania no representa un interés nacional vital para Estados Unidos.

"La financiación de este conflicto con un 'cheque en blanco' por parte de la Administración Biden durante 'el tiempo que haga falta', sin objetivos definidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los retos más acuciantes de nuestro país", denunció.

Aclaró que el país norteamericano no debe proporcionar ayuda que pueda requerir el despliegue de tropas estadounidenses o permitir a Ucrania participar en operaciones ofensivas más allá de sus fronteras. Asimismo defendió que "esas medidas" podrían implicar explícitamente a Estados Unidos en el conflicto bélico, lo cual es "inaceptable".

