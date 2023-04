Lady Gaga, George Clooney y Jennifer Gardner se suman al gobierno de Biden

La Casa Blanca anunció una lista repleta de estrellas que formarán parte del Comité Presidencial para las Artes y Humanidades, un grupo de artistas, profesionales de museos, académicos y filántropos que servirá como junta asesora del presidente Joe Biden en temas culturales.

El grupo estará copresidido por Bruce Cohen, productor galardonado con un Premio de la Academia conocido por películas como "Belleza americana" y "Los juegos del destino", y la megaestrella pop ganadora del Grammy Lady Gaga, cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, dijo la Casa Blanca.

Otros miembros del comité incluyen al músico Jon Batiste, quien actuó en la cena de Estado de la Casa Blanca en honor al presidente francés Emmanuel Macron en diciembre, la productora de televisión Shonda Rhimes, el galardonado con el Grammy Joe Walsh y los actores George Clooney, Jennifer Garner, Troy Kotsur y Kerry Washington.

También incluye a un ex miembro del Congreso: el demócrata Steve Israel, quien representó a Nueva York en la Cámara de Representantes.

Tsione Wolde-Michael, directora ejecutiva del comité, dice que está "posicionado para hacer un trabajo significativo que tendrá un impacto positivo en las artes, las bibliotecas, los museos y las humanidades públicas en las comunidades de todo el país".

Muchos de los miembros designados para el comité de artes y humanidades se han asociado previamente con Biden en temas clave, como Gaga en la campaña "It's On Us" para combatir la violencia sexual en los campus universitarios.

La veterana productora de televisión Marta Kauffman, quien también fue seleccionada para el grupo, recibió a la primera dama Jill Biden en su casa para una recaudación de fondos en septiembre.

Con información de AP

