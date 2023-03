OnlyFans: la modelo que cocina en lencería frente a sus hijos se sincera y deja callados a sus críticos

Ashley Kolfage es conocida en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans como MILF Money. La mujer de 37 años de edad aseguró que no se avergüenza de hablar sobre su vida familiar, sobre todo en tiempos donde sus detractores le lanzan severas críticas pues están seguros que la modelo impacta de forma negativa a sus dos hijos por el hecho de aparecer en la plataforma.

Ashley Kolfage es conocida como MILF Money. Foto: IG

La mujer de Florida, Estados Unidos, indicó que usualmente cocina cuando solo usa lencería y sus hijos están presentes, pero ello no significa que sus vástagos son criados para que piensen que usar aquella ropa interior está mal, o pensando que ella está haciendo algo malo, aseguró en el podcast Inside OnlyFans.

Las anfitrionas de la emisión Kayla y CJ invitaron a Ashley para conocer su postura sobre qué pensaba ella al ser una madre sobre las personas que consideran que las mujeres con hijos ya no deben ser sexys. La modelo de OnlyFans respondió que el hecho de haber formado una familia no la limita en seguir siendo una persona individual.

"No me estoy perdiendo solo porque tengo hijos. Todavía soy quien soy, no voy a cambiar por eso", dijo Ashley.