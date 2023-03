Detienen a modelo de OnlyFans: grababa los encuentros íntimos con sus clientes para extorsionarlos

Con tan solo 21 años esta sensual modelo venezolana de OnlyFans causó furor en Instagram y aprovechó para aumentar sus cuentas bancarias, fue detenida en Venezuela tras ser acusada de extorsión por uno de sus clientes, dieron a conocer las autoridades locales.

Su nombre es Keidy Alexandra Bastidas Medina Foto: Instagram Alexandra Bastidas

Su nombre es Keidy Alexandra Bastidas Medina, en redes sociales es conocida solo como Alexandra Bastidas, cuenta con más de 37 mil seguidores en Instagram y cerca de 10 mil en Facebook, era muy popular y con ese trabajo aparentemente alcanzaba a mantener su estilo de vida.

Tiene 37 mil seguidores en Instagram y cerca de 10 mil en Facebook Foto: Instagram Alexandra Bastidas

Pero la realidad era muy diferente, no sólo ofrecía fotografías eróticas y en las que posaba sin ropa para sus suscriptores, también promocionaba servicios sexuales, aunque no hay constancia de eso en Instagram, una vez que sus clientes la contactaban y mantenías los encuentros íntimos con ellos, los grababa en secreto para después amenazarlos con viralizarlos si no le pagaban la cantidad de dinero que les pedía.

Fue detenida en Palo Negro, Aragua en Venezuela Foto: Google Maps

Fue detenida luego de que uno de los agraviados presentará una denuncia, la aprehendieron en el estado Aragua, Venezuela; la investigación está a cargo de la División de Investigaciones de Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Las autoridades esperan que más víctimas se sumen a la denuncia para evitar que siga operando.

Los grababa en secreto para después amenazarlos con viralizarlos si no le pagaban la cantidad de dinero que les pedía Foto: Instagram Alexandra Bastidas

¿Qué es Only Fans?

OnlyFans es una plataforma de suscripción de contenido exclusivo, en donde los creadores pueden obtener ingresos a partir de los pagos mensuales de los usuarios suscritos a su perfil. Aunque en una buena parte de los casos se utiliza para transmitir contenido erótico o sexual, también tiene cuentas que suben contenido de gastronomía, fitness, música o terapias. Se calcula que son alrededor de dos millones de creadores de contenido registrados en OnlyFans y una base de 130 millones de usuarios fijos o esporádicos.

