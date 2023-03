VIDEO | Valiente panadera se enfrenta a ladrón armando y logra frustrar asalto

Una mujer que atendía una panadería en el barrio de La France, en la ciudad de Córdoba, Argentina, fue víctima de un ladrón por dos días seguidos. Sin embargo, la chica decidió tomar una acción arriesgada para salvar sus ganancias del día, las cuales no pretendía ceder al amante de lo ajeno.

Un cuchillo contra un pistola

La acción aventurada de la mujer fue captada en video y difundida en redes sociales, donde se muestra cómo el ladrón entra a la panadería empuñando una pistola. Pero para sorpresa del sujeto, la encargada decide enfrentarlo con un cuchillo y así tratar de disuadir su agresión.

"Los impulsos me llevaron a eso” señaló la encargada. | Foto: Especial

De acuerdo con el clip, la mujer empieza a luchar contra el hombre quien, afortunadamente, no acciona el arma contra ella pero sí lucha por llevarse la caja registradora, cuando se agacha para tratar de tomarla, ella empieza a usar el cuchillo en contra del delincuente. Al notar la resistencia, el ladrón se decide huir de la panadería.

La acción de la mujer fue aplaudida por su reacción de impedir el atraco. Pero también los internautas señalaron que ese es un ejemplo de la inseguridad que se vive en Córdoba, Argentina. Una situación que es preocupante, ya que de acuerdo con medios locales, el ladrón ya había asaltado la panadería un día antes.

“La emoción me llevó”

Posterior al hecho, la mujer fue entrevistada por la prensa de Argentina y señaló que se trató de un impulso derivado de su impotencia, por lo que advirtió que “la emoción me llevó”, reconociendo que su acción se debió a un mero instinto, pero reconoció que quizá no fue la más acertada. “Me cuesta un montón mantener la panadería, entonces los impulsos me llevaron a eso” señaló la mujer a la cadena TN.

Sin embargo el ladrón además del dinero que hurtó, también extrajo un teléfono celular de la dueña de la panadería, quien solicitó a las autoridades hacer más acciones de seguridad en la zona, ya que había sido víctima de un ladrón por dos días seguidos.

