VIDEO | Las súplica de un ladrón a su víctima tras ser detenido: “Perdóname, amiguita, no seas mala”

Una mujer fue víctima de un ladrón en Perú, sin embargo no logró finalizar su fechoría cuando fue capturado por la policía, pero al verse sin salida tuvo una actitud que muestra una cara distinta con la actuó para someter a la femenina. Se puso de rodillas y le pidió perdón para no pisar la cárcel.

El ladrón fue atrapado por la policía

De acuerdo con la Policía Nacional de Perú, el sujeto intentó robarle un celular a la mujer, pero fue atrapado por un agente cuando intentaba huir de la escena del crimen. Al ser capturado, el presunto delincuente se puso de rodillas y confesó su delito. La detención se logró porque un policía se percató de que un sujeto huía y emprendió su persecución.

La Policía Nacional de Perú capturó al presunto delincuente. | Foto: TikTok @@cpradopepe

Una vez con sus pertenencias recuperadas, la mujer reconoció al sujeto que la intentó robar. “Estaba sentada en el carro, entretenida y de repente me ha agarrado el teléfono y luego salió corriendo. Yo iba a seguir de largo, pero un chico me dijo que me bajara que la policía lo había perseguido, por eso vine detrás”, señaló la mujer al policía.

“Amiguita, perdóname. No seas malita"

Al ser atrapado el sujeto intentó evitar la acción de la justicia con súplicas hacia su víctima. “Amiguita, perdóname, pues amiguita. No seas malita, por favor, te lo pido. Revise mi mochila, ya no tengo nada más”, señaló el hombre mientras permanecía de rodillas frente a la mujer.

El testimonio fue capturado en video y difundido en la cuenta de TikTok del policía que estuvo a cargo del caso y cuenta con miles de reacciones que agradecen el actuar del agente del orden. “Digno de admirar por más autoridades como tú”; “Al menos ella lo recupero porque había policía cuando me robaron mi iPhone no había nadie ”; “Suerte que un policía estaba ahí a mí me robaron y todas las autoridades brillaron por su ausencia” señalaron algunos internautas en la publicación.

