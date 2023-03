VIDEO | Dos mujeres chocan y lanzan insultos xenófobos a una joven venezolana

Tras chocar frontalmente con su vehículo, dos mujeres agredieron y lanzaron insultos xenófobos en contra de una joven de nacionalidad venezolana en la localidad española de Alicante.

La joven, quien compartió los videos que grabó tras el incidente vial, señaló que las mujeres, en estado de ebriedad, intentaron agredirla, además de emplear su origen como un insulto.

“Tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dan un discurso donde dejan claro que no les importa que las graben porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue ‘un error’, pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una ‘mierda Machu Pichu’, escribió Adrianes Costablanca en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, se aprecia como una de las presuntas responsables exige a la afectada que le diga su nombre, a lo que se niega, por lo que la acompañante de la española comienza a insultar a la joven, que registró todo en video.

“Eres una india, eres una mierda, pero a mí la Guardia me va a juzgar por un delito y ya está”, argumenta una de las rijosas.

Acto seguido, una de las mujeres comienza a golpear el auto de la afectada e intenta alcanzarla con una bolsa, pero debido a su estado de ebriedad cae, raspándose una mano, hecho del que posteriormente acusa a Costablanca, quien señaló a medios locales que lleva 8 años y medio como residente en España.

Medios locales aseguran que las mujeres ya fueron identificadas y la Policía local les fincará responsabilidades tanto por el incidente vial como por un delito de odio.

Sigue leyendo

Un condenado a muerte es ejecutado en Texas entre acusaciones de racismo

Indignante: apuñalan con unas tijeras a una niña de 13 años solo porque es pelirroja

Escapa de prisión una mamá que golpeó salvajemente al niño que le lanzó una roca su hija