Crisis en Perú: "Boluarte, títere del poder", afirmó la excandidata Verónika Mendoza Frisch

Verónika Mendoza Frisch, excandidata presidencial de Perú, quien respalda las protestas contra el actual gobierno, dijo que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte es el primer paso para construir una salida verdadera y definitiva a la crisis y aseguró que el expresidente Pedro Castillo debe de responder ante las autoridades.

En declaraciones a El Heraldo de México, la también presidenta del Movimiento Nuevo Perú se refirió a la crisis de la Alianza del Pacífico, al respaldar la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se rehusa entregar la presidencia pro tempore a Perú, por considerar "espurio" ese gobierno.

"Estos espacios de integración latinoamericana no deberían de estar sujetos a la tendencia política e ideológica de los gobiernos, porque son asuntos de Estado, y en el caso de Perú en estos momentos no estamos hablando de inclinación política o ideológica, sino del asesinato sistemático de decenas de personas, dentro de una dictadura, y una dictadura no puede presidir la Alianza del Pacífico", resaltó.