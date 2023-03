Casi 20 mil personas estarían en riesgo de contraer virus altamente contagioso: todas asistieron a un evento religioso

Aunque parecía un virus casi extinto, esto podría cambiar después de que al menos 20 mil personas estuvieron expuestas a contagiarse de sarampión en un multitudinario evento religioso, sin embargo, lo que no sabían es que entre ellos habría alguien con la enfermedad, lo cual podría ser una alerta de propagación.

De acuerdo con medios locales, entre 10 mil y 20 mil personas acudieron al evento denominado "renacimiento" en el condado de Asbury, en Nueva Jersey, Estados Unidos reunión que fue llevada a cabo el 17 y 18 de febrero, sin embargo, el adorador no estaba vacunado contra el virus mortal, por lo que seis días después, la universidad de la región informó que el asistente tenía sarampión .

Dada la fuerza de contagio que el virus posee, Instó a las personas que estaban en el evento y que no están vacunadas contra el sarampión a ponerse en cuarentena durante 21 días, esto con la finalidad de observar su estado de salud y confirmar si se contagiaron del virus o no y también para no poner en riesgo a más personas.

El sarampión es altamente contagioso

“Es posible que un gran número de personas que asistieron a la reunión de todo Kentucky y de otros estados y países hayan estado expuestas”, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. después de la declaración de la universidad.

El CDC agregó que es posible que el virus se propague en relación con el evento, “particularmente entre personas no vacunadas o con vacunas insuficientes”.

¿Qué es el sarampión?

De acuerdo con los CDC, el sarampión es una enfermedad respiratoria grave (de los pulmones y las vías respiratorias), causa sarpullido y fiebre, es muy contagioso y en casos poco frecuentes, puede ser mortal.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión empieza con una fiebre que puede ser muy alta. Algunos de los otros síntomas que pueden presentarse son:

Tos, moqueo o secreción nasal y enrojecimiento de los ojos.

Sarpullido de diminutos puntitos rojos que empieza en la cabeza y luego se extiende al resto del cuerpo.

Diarrea.

Infección de oído.

¿Es grave el sarampión?

El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños pequeños. En algunos niños, el sarampión puede causar lo siguiente:

Neumonía (una infección pulmonar grave)

Daño cerebral permanente

Sordera

Muerte

¿Cómo se propaga el sarampión?

El sarampión se propaga cuando una persona infectada con el virus respira, tose o estornuda. Es muy contagioso. Se puede contraerlo simplemente al estar en una habitación en la que haya estado alguien con sarampión, incluso 2 horas después de que esa persona se haya ido. Se contagia de una persona infectada incluso antes de que le aparezca el sarpullido.

