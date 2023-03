El perturbador plan del Kremlin para que Putin evite ir a juicio por crímenes de guerra

El presidente ruso Vladimir Putin tendría su futuro definido por parte del Kremlin previo a que la Corte Penal Internacional (CPI) lo lleve a comparecer en su juicio por crímenes de guerra debido a la intervención armada que desde hace más de un año mantiene en el territorio ucraniano por el que tiene una orden de aprehensión activa emitida por la propia Corte desde hace poco más de tres semanas.

Sin embargo, aunque el Kremlin ha señalado que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal, mantendrían un perturbador plan para el ex agente de la KGB previo a que sea detenido y enfrente su juicio. De acuerdo con Vlad Mykhnenko, un experto en la transformación poscomunista de Europa del Este y de la ex Unión Soviética de la Universidad de Oxford, detalló el posible futuro del actual presidente de Rusia:

“Dadas las extensas conexiones de Putin en toda Europa y lo que potencialmente podría decirles a los jueces sobre la corrupción y los tratos dudosos entre Moscú y las principales capitales occidentales, habrá muchos incentivos para silenciarlo antes de La Haya”, indicó el experto citado por Newsweek

El Kremlin "eliminaría" a Putin. Foto: Archivo

Mykhnenko agregó que incluso una persona del mismo Kremlin, un Silovik, una persona del Ejército de Rusia que toma el control del gobierno, podría arrestar a Vladimir Putin con el objetivo principal de “deshacerse de él”, afirmó el experto político, quien además aseguró que ese plan serviría como un espectáculo mediático para que Rusia convierta en un mártir al mandatario.

“Se podría conjurar fácilmente un sustituto, que incluso podría prometer 'vengar' la pérdida del querido líder, pero solo como un espectáculo”: Vlad Mykhnenko.

Los reemplazos de Vladimir Putin

En los últimos meses los expertos políticos han especulado sobre los posibles hombres que pueden suceder a Vladimir Putin, entre ellos sobresalen dos personas: por una parte el llamado “Chef de Putin”, Yevgeny Prigozhin, quien incluso dio a conocer su intención de comenzar una carrera política una vez que termine la guerra en Ucrania, ya sea como mandatario en el país invadido -si es que Rusia triunfa- o bien dentro del Kremlin.

Mientras que la segunda persona en ser la sucesora directa es el actual vicepresidente del consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ya que él mismo ha declarado que podría volver a ser líder algún día, según el Daily Star; pero Mykhnenko afirmó que su elección sería peor que el mandato de Putin:

“Ha saltado para afirmar que es 'más santo que el Papa', para ser más belicista que el propio Putin, como indicando, pase lo que pase con Putin, podría volver a ser el número uno, ‘pueden confiar en mí, el ultrapatriota’”, afirmó Mykhnenko, quien expuso un ejemplo de la forma de trabajar que realiza el actual vicepresidente de Seguridad de Rusia.

Una derrota en Ucrania definiría el oscuro futuro de Putin. Foto: Archivo

“En la misma reunión con los jefes del complejo militar-industrial ruso, también trató de intimidarlos para que trabajaran más duro, 'produzcan mil 500 tanques este año o si no', citando dos de los telegramas aterradores de Stalin de la Segunda Guerra Mundial a varios directores gerentes de fábricas de tanques y aviones, que amenazaban de muerte a los 'camaradas vagos' si no cumplían con las cuotas de producción.

Vladimir Putin tendría sus días contados para que sea víctima del Kremlin con el que planeó la invasión en Ucrania, pero parece que pierde terreno en cuanto a lograr el objetivo de derrocar al gobierno del mandatario de aquel país, Volodimir Zelenski, cuya defensa armada resiste los embates de los soldados rusos, gracias al armamento que han recibido de los países de occidente como Estados Unidos y Alemania.

