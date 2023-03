Buscan a turista estadounidense: viajó con su esposa a Tikal, desapareció sin dejar rastro

Desde hace más de un mes que su esposa no sabe nada de Raymond Vincent Ashcroft, un hombre de 66 años que desapareció el pasado 3 de febrero en la zona arqueológica de Tikal, en Petén, al norte de Guatemala. Inmediatamente después de que la mujer reportara la desaparición de su pareja, las autoridades guatemaltecas comenzaron un operativo de búsqueda, el cual no ha dado resultado, no hay rastros del turista estadounidense que se esfumó en la mítica ciudad maya.

La pareja viajaba junto a un grupo de turistas, ese viernes por la mañana todos se dirigieron al parque porque querían tomar fotografías de aves. Buscaban captar a la garza tigre y a los cocodrilos, pero el hombre se fue caminando, por lo que Van Phung, su esposa, creyó que se iba al hotel porque estaba cansado, así es que ella continuó con la excursión. Fue hasta alrededor del mediodía que volvió a donde se hospedaban y no encontró rastros de su esposo, lo buscó por distintas partes, hasta que dio aviso a los guías.

Los encargados del grupo avisaron a las autoridades y aproximadamente a las 14:00 horas comenzaron a buscar al Ashcroft. Dos guardias, dos miembros del grupo de observación de aves y un guardia del hotel, comenzaron la búsqueda en el exterior del parque, que está rodeado por selva, pero al no encontrarlo ingresaron a él, donde tampoco tuvieron éxito.

Horas después, los implicados en la búsqueda dieron aviso a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el personal diplomático se encargó de llamar al Ministerio Público, que comenzó una movilización y activó Búsqueda y Rescate. Para la mañana del sábado 4 de febrero, llegó al lugar un grupo de 97 personas que comenzó a buscar al hombre.

Problemas de salud

Van Phung, quien lleva casada 40 años con su esposo actualmente desaparecido, informó al medio local Prensa Libre, que él padece problemas de salud, su memoria ya no funciona correctamente, pero además tiene manía, una condición que hace que busque constantemente estar en movimiento, pues no le resulta fácil estar quieto.

Sin embargo, ella no ve esto como una causante de la desaparición, debido a que el hombre también tiene problemas en una rodilla, por lo que cada 500 pasos debe sentarse o tomar un descanso, además su andar es lento por lo mismo. Esto hace que le resulte extraño que nadie lo haya visto, de igual manera expresó que no es posible que haya desaparecido de manera inmediata, así es que tiene la hipótesis de que alguien se lo llevó.

Ashcroft ha estado desaparecido durante siete semanas. Las autoridades guatemaltecas notificaron a Interpol, que facilita la cooperación policial a través de las fronteras, que emitió una notificación amarilla, la cual se emite para ayudar a localizar a personas desaparecidas, a menudo menores de edad, o para ayudar a identificar a personas que no pueden identificarse por sí mismas.

No es la primera vez que un turista extranjero desaparece en el sitio, en 2022, el alemán Stephan Baitz, de 53 años, fue encontrado muerto en el parque. Su cuerpo fue recuperado dos días después de que desapareciera, murió de un ataque de calor, según lo informado por medios locales.

