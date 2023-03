La polémica ley con la que Biden quiere obligar a revelar el origen de Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que se promulgó una ley que permite desclasificar documentos sobre los orígenes de la pandemia de Covid-19, que apareció en China. "Necesitamos llegar al fondo de los orígenes del Covid-19", dijo Biden en un comunicado, indicando que esto incluye el vínculo entre el brote de la pandemia y un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

"Al aplicar esta legislación, mi administración desclasificará y compartirá la mayor cantidad de información posible", sin comprometer la "seguridad nacional", prometió.

La ley plantea riesgos políticos para Biden, quien tiene una relación difícil con el líder chino Xi Jinping.

Pekín rechaza con vehemencia la posibilidad de que una filtración durante una investigación en el laboratorio de Wuhan haya desatado la pandemia mundial.

Sin embargo, gran parte del Congreso estadounidense quiere profundizar en esa teoría, en particular los opositores republicanos de Biden. El Congreso aprobó y envió la ley de transferencia a Biden en marzo.

El brote de Covid-19 comenzó en 2019 en la ciudad de Wuhan, en el este de China, y hasta ahora ha provocado casi siete millones de muertes en todo el mundo, según los recuentos oficiales, más de un millón de ellas en Estados Unidos.

Pero los funcionarios de salud y los servicios de inteligencia estadounidense siguen divididos sobre si se transmitió al azar a los humanos a través de un animal infectado o si se filtró durante una investigación realizada en el Instituto de Virología de Wuhan.

El director del FBI, Christopher Wray, dijo hace tres semanas que esa agencia cree que la pandemia de Covid-19 fue causada "muy probablemente" por un incidente en el laboratorio de Wuhan.

Antes, el Departamento de Energía había determinado que una fuga de un laboratorio chino era la causa más probable del brote. Sin embargo, otras agencias estadounidenses creen que el virus surgió naturalmente en el mundo.

La comunidad científica considera crucial determinar los orígenes de la pandemia para combatir mejor la próxima, o incluso prevenirla.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla mientras la primera dama, Jill Biden, escucha durante una recepción que celebra Nowruz en el Salón Este de la Casa Blanca el 20 de marzo de 2023. Foto: AFP.

Fin del "cero Covid" en China ignoró a expertos y costó vidas

Cuando China retiró de improviso sus estrictas medidas de cero Covid en diciembre, el país no estaba preparado para el gran aluvión de casos. Los hospitales tuvieron que rechazar a las ambulancias que llegaban y los crematorios incineraban cuerpos sin parar.

Medios estatales afirmaron que la decisión de abrir se basaba en “análisis científicos y un cálculo medido”, y no era “en absoluto impulsivo”. Pero en realidad, el Partido Comunista, que gobierna China, ignoró los reiterados esfuerzos de destacados expertos médicos por iniciar planes de salida hasta que fue demasiado tarde, según hallazgos de The Associated Press.

En su lugar, la reapertura se produjo de forma repentina al inicio del invierno, cuando el virus se expande con más facilidad. Muchas personas mayores no estaban vacunadas, las farmacias no tenían antivirales y los hospitales no tenían suministros ni personal adecuado, lo que provocó hasta cientos de miles de muertes que podrían haberse evitado, según modelos académicos, más de 20 entrevistas con empleados actuales y pasados del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, expertos y asesores del gobierno, así como reportes internos y directivas obtenidos por AP.

Entre 200 mil y 300 mil muertes podrían haberse evitado si el país hubiera tenido mejores tasas de vacunación y reservas de antivirales. Foto: AFP.

“Si hubieran tenido un plan real de salida antes, podrían haberse evitado muchísimas cosas”, dijo Zhang Zuo-Feng, epidemiólogo de la Universidad de California, Los Ángeles. “Podrían haberse prevenido muchas muertes”.

Los expertos estiman que muchos cientos de miles de personas, quizá millones, podrían haber muerto en la oleada de Covid-19 en China, lo que si bien está muy por encima de la cifra oficial de 90 mil muertos sigue siendo mucho menos que el número de víctimas en países occidentales.

Sin embargo, entre 200 mil y 300 mil muertes podrían haberse evitado si el país hubiera tenido mejores tasas de vacunación y reservas de antivirales, según modelos de la Universidad de Hong Kong. Algunos científicos estiman que podrían haberse salvado incluso más vidas.

