Holanda: dan prisión a un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento

En Holanda, un hombre fue encarcelado tras confesar que se retiró el preservativo, sin consentimiento, cuando mantenía relaciones sexuales con su pareja. Tras escuchar su declaración, un tribunal holandés lo condenó a tres meses de prisión condicional; además, deberá pagar una multa de mil euros (poco más de 20 mil pesos mexicanos). El caso se ha vuelto viral en Europa y ha generado fuerte debate en redes sociales, donde, incluso, el hombre ha sido catalogado como "violador".

El acusado es un hombre de, aproximadamente, 28 años de edad. Ante los cargos que enfrentaba se declaró culpable de coerción y confesó que mantuvo relaciones sexuales con su pareja y que, sin consentimiento, se quitó el preservativo. Por estas acciones, el tribunal lo sentenció a una condena de prisión condicional y una multa de mil euros (20 mil pesos mexicanos). De acuerdo con su declaración, el sujeto se retiró el condón, en secreto, pese a que su pareja le había expresado, previamente, que no quería mantener relaciones sin protección.

El hombre deberá pagar cerca de 20 mil pesos mexicanos. Foto: especial.

El caso causó controversia en redes sociales, donde decenas de internautas acusaron al hombre por presunta "violación"; no obstante, los jueces consideraron que no hubo violación porque existía "un acuerdo entre el sospechoso y la denunciante sobre la penetración sexual" y que la coerción solo atañía al hecho de no usar preservativo durante la relación sexual. Cabe mencionar que es la primera vez que Holanda castiga este delito conocido como stealthing.

En la legislación neerlandesa no se estipula nada contra el stealthing y este fue uno de los primeros procesos en Holanda por esta práctica, según explicó el grupo de radiodifusión NOS, el cual también añadió que en otros países como Alemania, Suiza y Nueva Zelanda también se han emitido fallos similares.

El stealthing es una práctica sexual en la cual una de las personas implicadas se retira el preservativo sin el consentimiento. Foto: especial.

¿Qué es el stealthing?

El stealthing es una práctica sexual en la cual una de las personas implicadas se retira el preservativo sin el consentimiento o previo aviso a su pareja. Este no solo implica quitarse el condón mientras se mantiene una relación sexual, pues una forma de aplicar esta practica es también dañando el preservativo de forma premeditada. Según un estudio sobre Género y derecho en la universidad de Columbia, los jóvenes son los más propensos a realizar este acto que “además de ser una forma de agresión y una grave violación a la autonomía, conlleva a numerosos peligros para la salud”.

