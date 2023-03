Rayos X e imágenes 3D: así son los novedosos escáneres con los que EU planea frenar el tráfico de fentanilo

Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el fentanilo y ahora ha desplegado, en la frontera con México, escáneres gigantes, que tienen como objetivo identificar opioides sintéticos que pretenden ingresar a su territorio. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha reiterado, en repetidas ocasiones, sus intenciones para acabar con la “epidemia” de drogas que hay en su nación, la cual, en 2021, cobró la vida de 107 mil personas, el total más alto de la historia, según información de los Centros para el Control de Enfermedades.

Para evitar la entrada de opioides a Estados Unidos, el gobierno de Biden trabaja, principalmente, en la frontera con Nogales, donde se han implementado enormes escáneres que tienen como misión identificar fentanilo en camiones de carga, según información recabada por el diario Washington Post. La Oficina de Aduanas explicó que los traficantes cada vez planean ingeniosas formas para ingresar drogas en vehículos pesados, por lo que estás herramientas tecnológicas resultan de gran ayuda; los oficiales han descubierto sacos de pastillas de fentanilo dentro de los cojines de los asientos, baterías de automóviles e incluso marcos de bicicletas ahuecados.

Ante la preocupación de Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado que el fentanilo se produzca en México y ha afirmado que entra por otros sitios a Estados Unidos y no solo por las fronteras mexicanas. Este martes, el mandatario mexicano sentenció que "el fentanilo no se produce en México. Viene de Asia”. Aclaró que llega a Estados Unidos por otras rutas y no sólo por México. Aún así informó que su gobierno está llevando a cabo las acciones necesarias para abordar dicho tráfico de drogas.

Los escáneres se colocaron en diversos puntos de la frontera. Foto: Washington Post.

¿Cómo son los escáneres que detectan fentanilo?

Con la intención de poner un alto a la “epidemia” de fentanilo, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional presentaron máquinas de escaneo avanzadas, conocidas como tecnología de "inspección no intrusiva", o NII, como pieza central de su estrategia contra los opioides. Las dependencias comentaron, a medios locales, que estos gigantes escáneres representan una apertura al comercio y los viajes, así como una herramienta de seguridad de alta tecnología.

Los escáneres funcionan de forma similar a los que se encuentran en los aeropuertos y escanean a los pasajeros antes de abordar un avión. En este caso, los conductores de vehículos de carga deben permanecer al volante y pasar debajo de la máquina, la cual cuenta con rayos X de baja intensidad y alta energía para detectar cargas de fentanilo. Además, la administración de Biden está implementando, por separado, portales de bajo consumo que pueden escanear rápidamente vehículos privados en una inspección secundaria.

Por si fuera poco, los escáneres de producen imágenes vívidas en 3D de los vehículos y su carga. Mientras que el sistema incorpora datos procedentes de lectores de códigos QR, software de reconocimiento de matrículas, un sistema de identificación por radiofrecuencia, cámaras en directo y enlaces a las bases de datos del DHS.

Una vez que las máquinas realizan el escaneo, los oficiales de la Oficina de Aduanas (CBP) tienen que revisar manualmente las imágenes tomadas por los escáneres. Cerca de seis oficiales, por máquina, se dedican a examinar la carga de los vehículos, buscando densidades o formas sospechosas que pudieran ser narcóticos. No obstante, las autoridades estadounidenses trabajan en desarrollar un software de inteligencia artificial capaz de detectar automáticamente tales "anomalías".

El fentanilo ocasionó la muerte de 107 mil personas en 2021. Foto: DEA.

“Lo que CBP está haciendo es aprovechar la tecnología para abordar un producto de la tecnología, un producto sintético de la tecnología”, mencionó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al hablar sobre la estrategia de escáneres para detectar fentanilo. Agregó que: "estas máquinas están marcando y seguirán marcando una enorme diferencia. Hablan de la directiva del presidente para utilizar todos los recursos en la lucha contra el fentanilo y pensar de manera creativa e innovadora para desarrollar nuevas herramientas".

Cabe mencionar que, para llevar a cabo su estrategia contra las drogas, el presupuesto de la Casa Blanca para 2024 incluyó un gasto de $305 millones para realizar actualizaciones de las máquinas de escaneo avanzadas que se instalan en la frontera con México, esto para que la tecnología cuente "con un enfoque principal en la detección de fentanilo".

SIGUE LEYENDO

AMLO se reúne con legisladores de EU para hablar sobre la lucha contra el fentanilo

AMLO designa a Rosa Icela Rodríguez como zar antifentanilo: trabajará con EU para combatirlo

Marcelo Ebrard viajará a Washington: dará un informe sobre lucha contra el fentanilo