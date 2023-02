Fue violada y sobrevivió a una masacre: niña de 12 años se vuelve heroína al salvar a su sobrina bebé

La tragedia llegó a dos familias residentes de Galena Park, en Houston, Texas, la noche del sábado 18 de febrero, cuando un hombre identificado como Humberto Valdez Saldaña, de 38 años, llegó a una casa donde estaban tres adolescentes y dos menores, mató a las jovencitas y violó a una niña de 12 años. A su corta edad no solo es una sobreviviente, también una heroína, pues salvó a su pequeña sobrina de un año de edad.

El hombre, que tras cometer los crímenes se suicidó, era novio de la mamá de dos de las víctimas mortales y la niña abusada sexualmente. Esa noche llegó a la casa y abrió fuego contra las tres adolescentes de 19, 14 y 13 años, quienes murieron en el lugar. La mayor de ellas estaba embarazada y era madre de una bebé de un año. También agredió sexualmente a la niña de 12 años, quien sobrevivió debido a que el sujeto la dejó salir. “Vete o te mató”, le dijo el asesino.

Completamente desnuda, la menor salió de la casa y corrió por la calle, pero no solo vio por su vida, también por la de la bebé, hija de su hermana Sayuri Gil, de 19 años, quien fue asesinada por el novio de su mamá. Una vecina ayudó a las menores y relató a medios locales lo que sucedió.

Las tres adolescentes asesinadas. Foto: especial.

Las otras víctimas de Valdez Saldaña fueron Melany Torres, de 13 años, hermana de Sayuri y la niña de 12; y Laisha Pérez, de 14, quien fue a la casa con sus amigas para ver películas y dormir con ella, pero lo que sería una noche de chicas, se convirtió en una escena de terror.

No se sabe el por qué el sujeto mató a las adolescentes, cabe señalar que su novia, Lili Izaguirre, no se encontraba en la casa al momento del ataque. Hasta ahora no ha emitido ninguna declaración al respecto de la tragedia.

El crimen cimbra a Galena Park

La masacre fue el hecho criminal más reciente en Galena Park, la comunidad entera está conmovida por el asesinato de tres adolecentes dentro de su propia casa. Pero no es el único caso, días antes, otro adolescente de 17 años fue asesinado a balazos frente a un centro comunitario.

Estos dos eventos trágicos -independientes entre sí- han puesto en el ojo del público este lugar, que antes de ellos no era tan conocido. Galena Park es un sitio con mayoría de población de origen hispano (87%), pero también habitan migrantes (37%). Según el Buró del Censo de Estados Unidos, el 81% de sus habitantes habla otro idioma diferente al inglés en sus viviendas.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), esta ciudad es una comunidad que ha registrado un incremento de crimen violento desde el 2017.

