Apoyo de EU a Ucrania nunca flaqueará: Joe Biden

El presidente Joe Biden aseguró ayer que Estados Unidos mantendrá "sin flaquear" el apoyo a Ucrania, en un discurso en Polonia con motivo del primer aniversario de la invasión rusa de la exrepública soviética.

"No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura, proclamó Biden ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia.