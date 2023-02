Valentina Trespalacios: surge un fuerte testimonio de un tercer implicado en la relación

El caso del asesinato de la DJ e influencer Valentina Trespalacios presentó un nuevo testimonio al surgir una tercera persona que fue señalada de ser el supuesto otro novio que la víctima tenía mientras salía con el estadounidense John Poulos, quien actualmente sigue preso al ser acusado como el principal sospechoso de la muerte de la colombiana quien fue encontrada dentro de una maleta que fue tirada en contendores de basura que fue descubierta el pasado domingo 22 de enero en el barrio Versalles ubicado en Fontibón, Bogotá.

El miércoles trascendió que una amiga de Valentina llamada Silvana Núñez, declaró que la DJ mantenía una relación alterna con otro hombre mientras era novia de Poulos, según información del medio local Semana. La amiga dijo a la Fiscalía que Trespalacios conoció a su novio de Estados Unidos por Internet hace un año, y desde entonces le daba dinero, incluso para que se realizara cirugías estéticas, afirmó.

“Ella me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, dijo Silvana Núñez.

Pero ayer, Núñez dio a conocer la supuesta segunda relación que Trespalacios tenía. El tercer implicado fue identificado como Santiago Luna, con quien la influencer habría salido por varios meses a la par que veía a John Poulos. De tal manera que aquel amorío comenzó desde noviembre de 2021.

“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2021. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones.

Yo creo que John se enteró del amorío que tenía con Santiago y le hizo algo por rabia. Yo pienso que lo que pasó fue eso, que John le revisó el celular y vio eso. Esa es mi conclusión, pues ella no tenía amenazas. No tenía problemas con nadie”, aseguró Silvana Núñez para el medio citado.

El supuesto amante de Trespalacios rompe el silencio

Hasta ayer, Santiago Luna solo era parte del testimonio de Silvana Núñez; no obstante, el tercer implicado en la relación Trespalacios-Poulos rompió el silencio y habló sobre su supuesto amorío con la DJ. “Yo la conozco hace muchos años, hace alrededor de un año y tres meses, y salimos desde alrededor de enero del año anterior a la fecha”, afirmó el presunto otro novio de la influencer citado por el medio local Canal 1.

Luna aseveró que la última vez que habló con Valentina Trespalacios, esta le dijo que tenía planeado mudarse al norte de Bogotá. Cuando Santiago le ofreció su ayuda para apoyarla con la mudanza, la colombiana le contó que “un amigo” lo haría, presuntamente se refería a John Poulos.

“El viernes, que estamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro”, dijo.

El testimonio de Santiago Luna se espera sea registrado en la audiencia que enfrenta John Poulos por el homicidio de Valentina Trespalacios, con quien se obsesionó pese a ser una persona aparentemente tranquila, según dijo la mamá de la víctima: “Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”.

