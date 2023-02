Cody Longo, actor de CSI, fue hallado muerto en su cama tras luchar contra el alcoholismo

Cody Longo, un actor estadounidense de 34 años, quien se hiciera famoso por sus apariciones en series como "Days Of Our Lives" y "Nashville", murió en su cama, en completa soledad, e incomunicado de su familia y otras personas que se preocuparon inmediatamente por su paradero.

De acuerdo con el representante de Longo, Alex Gittelson, el hombre murió la tarde del viernes 10 de febrero en su casa, donde fue hallado por su esposa, Stephanie Clark, con quien tuvo dos hijos.

La policía tuvo que tirar la puerta de su casa. Crédito: Twitter / @codylongo

En un mensaje circulado a través de su oficina de prensa, informó lo siguiente: “Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Era el mejor padre y el mejor esposo. Siempre y para siempre te extrañaremos y te amaremos”.

Por el momento no se ha dado ninguna causa de muerte por parte de las autoridades locales; sin embargo, se sospecha que pudo haber sido a causa de un largo historial de adicción al alcohol que Longo arrastraba desde hace varios años.

Esta enfermedad incluso lo llevó a dejar la actuación por algunos meses, pues durante el verano de 2022 se internó en un tratamiento de rehabilitación con el objetivo de dejar la bebida por completo, pero se sospecha que pudo haber recaído.

El hombre luchaba contra su adicción al alcohol. Crédito: Twitter / @codylongo

“Cody fue un querido amigo durante más de una década, antes de ser un cliente”, expresó el representante de Longo, Alex Gittelson. Y complementó:

“Mi corazón se rompe por su hermosa familia. Se había tomado un tiempo fuera de la actuación para dedicarse a la música y pasar más tiempo con su familia en Nashville, pero nos mantuvimos en contacto regularmente y estaba emocionado de volver a actuar este año. Cody era una persona tan leal, amorosa y talentosa, y lo extrañaremos mucho”, expresó.

De acuerdo con el mortal TMX, a la zona se presentaron autoridades locales. Fueron los policías quienes derribaron la puerta después de que su esposa alertara de su posible desaparición. Dentro de la vivienda encontraron su cuerpo, y hasta el momento no se ha confirmado que contara con signos de violencia.

Fue actor y músico. Crédito: Twitter / @codylongo

Stephanie estaba en ese momento en un estudio de baile cerca de la zona, pero sospechó inmediatamente que algo andaba mal cuando no pudo comunicarse con él por ningún medio, lo que era raro entre ambos.

Longo destacó principalmente por sus apariciones esporádicas en Days Our Lives, Secrets and Lies, The Catch, Nashville, entre otras series de la televisión norteamericana. Sus grandes oportunidades vinieron en CSI: Nueva York y CSI: Las Vegas, donde el gran público pudo verlo en plenitud.

También se dedicaba a la música, las composiciones y las presentaciones en vivo. Debutó en el 2013 con canciones como "Electric" o "She Said". Lo último que lanzó data del año 2018, de acuerdo con su cuenta oficial en Spotify.

