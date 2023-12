Polémica en Francia por Gerard Depardieu: retiran estatua y lo acusan de violación

Francia vive un periodo de protestas, luego de que el presidente Emmanuel Macron salió en defensa del actor Gerard Depardieu, quien ha sido acusado por agresiones sexuales y violaciones contra varias mujeres. Fue la noche del pasado miércoles cuando el jefe de Estado declaró que se consideraba un "gran admirador" y rechazó la posibilidad de quitarle la Legión de Honor - una de las más importantes distinciones francesas - hasta que no haya una condena judicial.

La palabras de Macron causaron revuelo entre colectivos feministas, quieres piden que se realicé una investigación a profundidad en contra del actor. Además, decenas de activistas se han manifestado para exigir que Depardieu entregue su Legión de Honor y se quiten todas las estatuas que hay de él. Hasta ahora, solo el Museo Grevin - famoso por exhibir figuras de cera en el centro de París - ha retirado la estatua de Depardieu, esto ante las reacciones negativas de visitantes y las exigencias de colectivos en redes sociales.

¿De qué se le acusa a Gerard Depardieu?

El escándalo contra Gerard Depardieu inició luego de que la periodista y escritora española Ruth Baza presentó en Málaga una denuncia en contra del actor por una presunta violación, la cual ocurrió en París en 1995. De acuerdo con el documento oficial, filtrado en medios españoles, la comunicadora acusa que los hechos ocurrieron cuando ella viajó a Francia para entrevistar al actor por el estreno de su película "El coronel Chabert".

Baza aseguró - en entrevista con medios españoles - que al terminar su trabajo, Depardieu comenzó a besarla en la cara y los labios, además le puso la mano en la ingle y en los pechos. “De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró”, sentenció la comunicadora.

Actrices también lo han denunciado

Sumado a la denuncia de la periodista, otras actrices francesas han denunciado a Depardieu por abuso sexual. En 2020 la actriz Charlotte Arnould, señaló que fue víctima de dos violaciones por parte del actor, las cuales presuntamente habrían ocurrido en agosto de 2018.

Este 2023, al menos trece mujeres han denunciado que recibieron “gestos o comentarios sexuales inapropiados" por parte del famoso actor. Las denunciantes son mujeres que trabajaron con él en al menos11 películas o series, las cuales fueron estrenadas entre 2004 y 2022, según reportes del medio de investigación Mediapart.