Él es "El Príncipe Verde", hijo de uno de los fundadores de Hamas que se convirtió en informante de Israel

La guerra que se vive actualmente entre Israel y Palestina ha dejado miles de personas fallecidas en ambas naciones. En este contexto ganó relevancia el libro llamado "Hijo de Hamás", el cual fue escrito por Mosab Hassan Yousef, el hijo de uno de los siete fundadores de la organización política. El joven es descendiente de un destacado miembro durante la Segunda Intifada palestina y que sigue siendo un líder clave del grupo en Cisjordania.

En el libro, publicado en 2010, Mosab detalla cómo pasó de idolatrar y servir a su padre, a convertirse en un informante de Israel, esto con el objetivo de salvar miles de vidas. “Aunque una vez fui el príncipe real, ahora soy un extraño en un país extranjero que lucha contra el enemigo de la soledad y la oscuridad. Sé que me ven como un traidor; por favor, comprendan que no fue a ustedes a quienes elegí traicionar, sino a su comprensión de lo que significa ser un héroe”, se lee en la publicación.

El hombre ha contado su historia en libros y platicas. Foto: AFP.

¿Quién es Mosab Hassan Yousef?

Según su propio testimonio, Mosab Hassan Yousef nació en el pueblo de Ramallah, en Cisjordania y formo parte de una de las familias islámicas más religiosas. Debido a que era hijo de uno de los siete fundadores de Hamás, los miembros más importantes de la organización confiaban en él y lo hicieron participar en la llamada Intifada.

“Me mantuvieron cautivo en las entrañas de la prisión más temida de Israel. Y como verán, tomé decisiones que me convirtieron en un traidor a los ojos de las personas que amo”.

“Amaba profundamente a mi padre y admiraba mucho quién era y lo que representaba. Pero para un hombre que no se atrevía a hacer daño a un insecto, obviamente había encontrado una manera de racionalizar la idea de que estaba bien que alguien hiciera explotar a personas en trozos de carne, siempre y cuando él personalmente no se ensangrentara las manos. Mi padre nunca me había enseñado a odiar (...) nunca habló contra el pueblo judío, como lo hicieron algunos líderes racistas de Hamas. Estaba mucho más interesado en el dios del Corán que en la política. Alá nos había dado la responsabilidad de erradicar a los judíos, y mi padre no lo cuestionó, aunque personalmente no tenía nada en contra de ellos”, se lee en el libro.

El libro se puede comprar en plataformas digitales. Foto: especial.

¿Por que huyó "El Príncipe Verde?

Debido a que Mosab vio de primera mano las actividades que realizaba Hamás y dejo de coincidir con los intereses del grupo, él decidió operar como un agente secreto y proporcionar información con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posibles. El hombre, apodado como “El Príncipe Verde” colaboró con el servicio de inteligencia israelí, proporcionando información sobre ataques planeados y células terroristas durante la Segunda Intifada, el levantamiento palestino contra Israel.

“Hamas no es un movimiento nacional; es un movimiento religioso cuyo objetivo es establecer un Estado islámico. (...) Están utilizando la causa palestina sólo para lograr sus objetivos”, escribió el joven en su publicación.

Luego de ser un espía por años, el joven huyó. Foto: AFP.

Mosab estuvo trabajando como doble agente durante una década, pero finalmente decidió viajar a Estados Unidos, donde reside actualmente, esto debido a que su vida corría peligro en caso de que los miembros de Hamás descubrieran que ayudaba al gobierno israelí. "El Príncipe Verde" confesó que tras varios años le confesó la verdad a su padre, quien lo desheredó y amenazó con una sentencia de muerte si algún día caía en manos de Hamás.

