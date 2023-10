VIDEO: influencer es amenazado con un cuchillo mientras grababa un video en vivo

Un influencer vivió momentos de terror mientras grababa un video en vivo para la plataforma de Twitch. El creador de contenido, conocido como Mystixx, se encontraba recorriendo las calles de Kongsberg, en Noruega, cuando fue víctima de un violento robo. Los hechos quedaron documentados en el clip, en el cual se ve a un adolescente amenazando a la víctima con un cuchillo; aparentemente, el joven intentaba despojar de sus pertenencias al creador de contenido.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, cuando el adolescente interceptó a la víctima para despojarlo de sus pertenencias. Pese a que el joven estaba armado con un cuchillo, el streamer se negó a dar sus posesiones más preciadas a su agresor y le respondió que en vez de asaltar a las personas, mejor vendiera su sudadera marca Adidas, para así obtener un poco de dinero extra. Según testigos de lo ocurrido, las autoridades se presentaron en la escena y ayudaron al creador de contenido.

El agresor vestía una sudadera roja. Foto: captura de pantalla.

El atacante se retractó del asalto cuando vio el video en vivo

En la cinta se observa que el adolescente amagó al influencer con un cuchillo, por lo que sus amigos del creador de contenido trataron de calmar al agresor, mientras Mystixx trataba de escapar. No obstante, el atacante salió corriendo detrás del youtuber, quien afortunadamente no salió herido. De acuerdo con seguidores del video, el adolescente no atacó a Mystixx debido a que se percató de que su rostro estaba siendo grabado en vivo.

Las autoridades arrestaron al adolescente debido a que el joven está relacionado con una serie de incidentes ocurridos en Kongsberg. Medios locales reportan que el adolescente está siendo investigado por otra serie de asaltos similares a las afueras de un centro comercial. De forma extraoficial testigos aseguran que el menor podría haber actuado bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Cabe mencionar que en ninguno de los robos hubo reporte de personas lesionadas.

El joven amenazó a la víctima con un cuchillo. Foto: captura de pantalla.

Un caso similar ocurrió en Hong Kong, China, donde una influencer coreana documentó, a través de un video en vivo, un presunto caso de acoso sexual que sufrió mientras se encontraba de viaje. En las imágenes, captadas por la cámara, se ve a un hombre, originario de la India, acercándose a ella con la intención de tocarla sin su consentimiento. Los hechos han causado indignación entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes han exhortado a las autoridades a que el hecho no quede impune y el agresor de la joven enfrente a la justicia por sus acciones.

